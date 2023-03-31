Какие звуки издают растения при стрессе, узнали биологи

Удивительно, но томат, кактус, табак и кукуруза издают звуки при стрессовых условиях, об этом передает OTYRAR со ссылкой на The Guardian.

Ученные-биологи из Тель-Авивского университета провели исследования и выяснили, что растения издают ультразвуковые сигналы, которые недоступны человеческим ушам.

Ученые записали уникальные звуки кукурузы, табака,томатов, пшеницы, винограда и кактуса. Они похожи на лопания пузырьков. Возможно, это связано с образованием и разрывом пузырьков воздуха в сосудах растений, предполагают учёные.

Растения, в ходе исследования не поливали в течение пяти дней или обрезали стебли. Технологии смогли определить, какие звуки издают растения от резки, а какие от обезвоживания. По словам самих ученых растения могут буквально кричать от стресса.

Эксперимент проводился в акустическом боксе. На расстоянии около 10 сантиметров от каждого растения устанавливали ультразвуковые микрофоны.

Оказалось, что ультразвуковые звуки доступны бабочкам и летучим мышам, но пока вся природа звуков растений пока неясна, говорят специалисты.

Ученые считают, что в будущем фермеры смогут благодаря технологии определения звуков растений определять их болезни или обезвоживание.