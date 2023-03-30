Продукты для малообеспеченных семей раздали в Шымкенте

В священный для мусульман месяц Рамазан в Шымкенте организовали раздачу необходимых продуктов для ифтара.

По две коробки с продуктами, где есть все необходимое: мука, рис, макароны, подсолнечное масло и не только, раздают нуждающимся.

Списки людей составляли имамы. Среди них: многодетные и малообеспеченные семьи, сироты, люди с инвалидностью и матери- одиночки.

«Большое спасибо тем людям, которые провели эту благотворительную акцию. Помощь нам оказывают из акимата. Пусть намерения этих людей будет приняты. Я сама многодетная мать, у меня шестеро детей и 23 внука. Я впервые бесплатно получила такие продовольственные наборы».

Акция в шести мечетях города проходит ежедневно. В этом году доброе дело началось с инициативы акима Шымкента. Помощь в осуществлении благотворительной деятельности оказывают предприниматели, крупные организации, волонтёры и неравнодушные горожане.

Мухамеджан Естемиров наиб имам г.Шымкента:

«В первой коробке продуктового набора есть макароны, мука, финики, чай, сахар. Во второй коробке — масло растительное, маш, томат, гречка, пшено и рис. В общей сложности здесь 11 видов продуктов, примерно на 20 тысяч тенге. На одну семью полагается вот эти две коробки».

Бакдаулет Абдрахманов главный имам г.Шымкента:

«Рамазан — очень добрый месяц, когда все благие поступки увеличиваются в 700 раз. Благотворительная акция стала уже нашей традицией. Мы ежегодно раздаем такие продуктовые наборы. Сегодня нам помог акимат Шымкента. Помимо этого помогают бизнесмены, огромное спасибо всем неравнодушным шымкентцам. Нуждающихся семей мы выбирали сами. Семьи мы проверяли, смотрели в каких они домах живут и удостоверившись, что они реально нуждаются, мы раздаем продукты».

Представители духовенства призывают всех, кто может, поддержать данную акцию, сформировать свою продуктовую корзину и отвезти ее нуждающимся семьям.