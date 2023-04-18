Посев зерновых завершили в Шымкенте

Впервые аграрии мегаполиса решили отдать под эти культуры больше 10 тысяч гектаров. Говорят, та же пшеница не привередлива к капризам природы, и урожайность неплохая, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Сейчас в мегаполисе в разгаре сезон посадки овощей. Тут аграриям приходится торопиться.

В Шымкенте в этом году под сельскохозяйственные культуры отвели 27 тысяч гектаров земли. Значительную часть площадей решено засеять зерновыми культурами. На втором месте – овощи.

На этом поле, например, в рост пошла пекинская капуста. А потому аграрии переживают из-за резкого понижения температуры в мегаполисе. Это может привести к потерям урожая, рассказывает Канат Тулепов. В свои 47 гектаров он уже вложил много средств и сил. Поэтому капусту быстро приходится накрывать пленкой. Есть у агрария и другие хитрости в борьбе с непогодой.

«Мы специально поливаем, чтобы чуть тепло держало. Погода сильно портится. Сейчас 4 гектара успели закрыть, а вот это осталось. 1,5 гектара не смогли закрыть», — говорит Канат Тулепов, аграрий.

Когда-то эту землю возделывал его отец, теперь сын за главного. Для Каната Тулепова это уже 30-ая посевная. Каждый сезон — разный, рассказывает аграрий. Особенность этого года — большое количество осадков.

«Вспахиваем поля, готовим сажать тоже овощи, помидоры, огурцы, морковь. Под пленкой 0 градусов выдержит«, — говорит Канат Тулепов, аграрий.

Техника работает с утра до вечера и на других полях. Аграрии также сажают сафлор и люцерну. Пять лет назад, когда Шымкенту присвоили статус города республиканского значения, мегаполису от соседней области отошла 61 тысяча гектаров сельхозугодий.

«Что-то новое, клубнику стали выращивать в городе. С каждым годом увеличивается. А также дунганский перец. Сейчас спрос на это увеличивается. Из-за того, что цена очень хорошая на это», — говорит Алтынбек Султанмурат, главный специалист отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкента.

Большой интерес аграриев к зерновым в управлении сельского хозяйства объясняют тем, что эти культуры не требуют много поливной воды. А с ней в Шымкенте, по их словам, есть сложности. Многие каналы переживают реконструкцию. К тому же, пшеница, выращенная на юге, чаще всего идёт на корм животным. А здесь потребность постоянно увеличивается.

143 миллиона тенге из бюджета выделили на поддержку земледельцев и проведение весенне-полевых работ. В основном на субсидирование минеральных удобрений и частичное покрытие затрат на покупку семян.