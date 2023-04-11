Трехязычные дебаты провели для школьников Шымкента

В шымкентской школе «Зияткер-Туран» прошли молодежные дебаты.

Конкурс ораторского искусства провели среди школьников и посвятили 130-летию Магжана Жумабаева. В дебатах приняли участие около 200 школьников из более чем 50 школ города. Конкурс проходит впервые.

В актовом зале школы «Зияткер-Туран» собрались самые сообразительные и красноречивые школьники со всего Шымкента. Ученики школ будут соревноваться в казахской, русской и английской лигах и покажут свои интеллектуальные, творческие и способности к логическому мышлению. В дебатах принимают участие 200 школьников, в каждой команде по два человека.

«Сегодня у нас проходят дебаты. В них участвуют около 200 школьников. Победители получат грант на обучение в нашей интеллектуальной школе. Участие в дебатах принимают учащиеся 6, 7, 8-ых классов», — говорит Гульнар Дарибаева , директор школы «Зияткер-Туран».

Учиться в школе «Зияткер-Туран» – мечта каждого школьника. Выпускники получают приглашения от ведущих мировых университетов.

«Приехала на интеллектуальную игру дебаты в школу Зияткер. Играю я уже год в английской лиге, играю я для себя, прохожу что то новое, не то что мы изучаем на уроках, а более обширное, развиваю свое критическое мышление», — говорит Валерия Лебедева, ученица школы-лицея №41.

Первое место в дебатах заняли три команды 6-7-8 классов. Гранты на обучение в школе «Зияткер-Туран» выиграли 6 шымкентских школьников из частной школы «Талант 1», а также общеобразовательных первой и третьей школ. Остальные учащиеся, которые дошли до финала, получили благодарственные письма.

В частной школе «Зияткер-Туран» сегодня обучаются 580 школьников. В Шымкенте открыты 3 интеллектуальные школы и 6 образовательных центров «Зияткер-Туран».

Лиц. № KZ61LAA00032762 выдана 7.11.2022 г. МПРК

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