В Шымкенте педагог с открытой формой туберкулеза вела уроки в школе

Инцидент произошел в общеобразовательной средней школе №33. Открытой формой туберкулеза заболела учительница начальных классов.

Это выяснилось 11 апреля. Женщина контактировала с детьми трех классов. Учитывая переполненность государственных школ, прямые контакты были как минимум с 75 учащимися, передает OTYRAR.

По словам санэпидемиологов, школу закрывали на сутки и провели полную дезинфекцию, а контактные лица отправили на флюорографию и Манту. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

«В городе Шымкент у учителя зарегистрирован случай активной формы туберкулёза у учителя младших классов школы номер 33. В школе проведена заключительная дезинфекция с целью профилактики распространения заболевания туберкулёзом. В настоящее время пациентка находится на лечении, состояние стабильное», – рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкент Айгуль Турымбетова.