Взрыв в аптеке год спустя: пострадавшим выплатили компенсации

Почти год назад в Шымкенте случилась трагедия с летальным исходом, в одном из межбольничых аптек прогремел взрыв. За это время здание аптеки отремонтировали и сдали в аренду под бизнес, не связанный с лекарствами. Рядом организовали парковку.

В результате мощного взрыва скончались трое: охранник роддома и сотрудник строительной компании и недоношенный ребенок. Травмы получили 15 человек, среди которых оказались сотрудники перинатального центра: санитарки, медсестра, а еще мужчина, который пришел в роддом настроить интернет.

Представителей межбольничной аптеки уверяют, ущерб пострадавшим они возместили. Заниматься производством лекарств пока не планируют.

Нуржан Бакеев, юрист межбольничной аптеки:

«Возместили.Здание пятиэтажки тоже восстановили, компания которая делала ремонт счет выставили, полностью оплатили счет, пострадавшим машинам тоже возместили ущерб».

Взрывную волну почувствовали даже в соседних зданиях, одно из них это областной перинатальный центр. Там находились пациенты и медперсонал. В жилых домах были выбиты стёкла, повреждены легковые автомобили.

Больше всего от взрыва пострадала квартира на первом этаже многоэтажного дома. В момент ЧП хозяйка находилась в квартире с детьми и матерью. Одна из комнат оказалась фактически разрушена, повреждена машина и имущество в гараже. По словам хозяев, ущерб представители аптеки возместили за два месяца.

Умуджан Мамакримов, житель г. Шымкента:

«Обои, дверь сделали, стекла на окне поменяли. Только вот жалюзи не повесили и все. В гараже полностью ремонт сделали. Сколько там, примерно три миллиона что ли ушло, чтобы полностью восстановить и посуду, которая в гараже хранилась тоже восстановление сделали как я слышал. -А в гараже что находилось?-Посуда на миллион тенге, помимо посуды стиральная машина, пылесос хороший, запчасти, такие да вещи, что в гараже стоит. Но, восстановили».

Как заверили в полиции, записи с камер видеонаблюдений внутри помещения не сохранились, а территория межбольничной аптеки, где произошел взрыв была расчищена при помощи специальной техники. Помимо этого, стражи порядка не нашли специалиста, которого можно привлечь к производству экспертизы, иследовании и оценке доказательств.

«17 октября 2022 года из института судебных экспертиз по Жамбылской области был получен ответ, о том что в институте имеется только один эксперт, который имеет квалификацию судебного эксперта по специальности «Пожаро-взрыво техническая экспертиза» и который в настоящее время находится в очередном трудовом отпуске, в связи с чем институт не может собрать экспертный состав для проведения комиссионной экспертизы. Кроме того, так как место происшествия в настоящее время полностью очищено от последствий пожара, а оснований для не согласия с заключениями предыдущих экспертиз, нет, то материал досудебного расследования возвращается без исполнения. 26 декабря прошлого года года из Министерства Юстиции получен ответ, согласно которого для проведения повторной пожаро-взрыво технической экспертизы нет оснований, так как ранее на указанные в постановлении вопросы уже были даны исчерпывающие ответы. 28 декабря производство по уголовному делу прервано. 29 декабря постановление о прерывании производства по делу согласовано заместителем прокурора города Мирзахмедовым»,— рассказали в управлении дознания ДП г. Шымкента.

По данным спасателей, в межбольничной аптеке находилось 2 тонны перекиси водорода. Это могло стать причиной трагедии. Однако установить истинную причину взрыва правоохранителям не удалось. Уголовное дело прекратили.