Как один день изменил историю Казахстана

25 октября 1990 года в Алма-Ате стояла обычная осенняя погода. Город жил своей привычной жизнью: люди спешили на работу, студенты бежали на пары, на базарах шла бойкая торговля.

Мало кто из горожан догадывался, что именно в этот день в здании Верховного Совета Казахской ССР решается судьба страны на десятилетия вперед. Депутаты собрались, чтобы принять документ, который войдет в историю как Декларация о государственном суверенитете. Это был тихий, мирный, но по-настоящему судьбоносный шаг, который запустил цепочку событий, приведших Казахстан к полной независимости.

С 2022 года, когда Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева Дню Республики вернули статус национального праздника, 25 октября вновь отмечается по всей стране как день, с которого начался путь к свободе.

Что произошло в тот день?

К концу 1980-х годов Советский Союз начал трещать по швам. Экономика буксовала, полки магазинов пустели, в воздухе витало ощущение перемен. Союзные республики одна за другой заявляли о своих правах: Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдова уже приняли декларации о суверенитете. Казахстан, огромная территория с богатейшими ресурсами, не мог оставаться в стороне. И вот 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете. За сухими юридическими формулировками скрывалось нечто большее: право народа самому решать свою судьбу.

Декларация провозглашала верховенство Конституции и законов республики на всей ее территории, право на самостоятельную внешнюю политику, государственный суверенитет как основу государственности, неотъемлемое право на самоопределение, равенство всех граждан независимо от национальности и вероисповедания, а также сохранение и развитие культуры, языка и традиций всех народов, проживающих в Казахстане. Это был прорыв, пусть и тихий, без выстрелов и революций.

«Это был не просто юридический документ, а первый вдох свободы для огромной страны, которая веками была частью империи, — отметил историк Тимур Нартаев, занимающийся исследованием новейшей истории Казахстана. — Декларация 1990 года стала точкой невозврата. После нее Казахстан уже не мог вернуться к прежнему состоянию. Она дала правовую и политическую основу для всех последующих шагов, включая провозглашение полной независимости в 1991 году».

Люди, стоявшие у истоков

За каждой исторической датой стоят конкретные судьбы. В 1990 году в зале заседаний Верховного Совета собрались депутаты, которым предстояло сказать свое слово.

Нурсултан Назарбаев, тогда первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, внес декларацию на рассмотрение. В своих мемуарах он вспоминал, что решение далось непросто: давление из Москвы было колоссальным, ему звонили, его вызывали. Но он настоял на своем.

Сергей Терещенко, молодой экономист, позже ставший первым премьер-министром независимого Казахстана, разрабатывал экономическую часть декларации. Он понимал, что без политического суверенитета экономика останется сырьевым придатком империи.

Абиш Кекилбаев, выдающийся писатель и мыслитель, говорил о возвращении исторической памяти народа, запрещенных именах Абая, Махамбета, Шакарима.

Мырзатай Жолдасбеков, ученый-тюрколог, настаивал на статусе казахского языка как государственного, подчеркивая, что язык — это душа народа.

И еще сотни депутатов, чьи имена сегодня почти забыты, голосовали, спорили, сомневались, но в итоге сказали: «Да».

«Эти люди рисковали многим, — прокомментировал ситуацию Тимур Нартаев. — В те времена открыто говорить о суверенитете было смелым шагом. Их могли снять с должностей, исключить из партии, отправить в отставку. Но они понимали, что без этого шага у страны нет будущего. Именно поэтому декларация была принята практически единогласно. Это говорит о том, что идею суверенитета поддержали широкие слои общества — от рабочих до интеллигенции».

Что это значило для простых людей?

«Декларация о суверенитете провозглашала приоритет казахстанских законов над союзными, что стало важнейшим шагом в укреплении государственной самостоятельности и позволило Казахстану начать искать свою уникальную модель политического и экономического устройства», — подчеркивает доктор политологических наук, доцент кафедры «Политология» Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Серик Султанов.

Для рабочего из Темиртау, учительницы из Шымкента и чабана из Кызылорды декларация стала не абстрактным документом, а надеждой на лучшее. В 1990 году полки магазинов пустели, инфляция съедала зарплаты, люди стояли в очередях за самым необходимым. Но декларация говорила, что мы сами будем решать, как жить, сами будем распоряжаться своими ресурсами, сами построим свое будущее. Она провозгласила равенство всех граждан, что было особенно важно в многонациональной стране, где жили казахи, русские, украинцы, узбеки, немцы, корейцы, уйгуры и представители еще более ста национальностей.

Впервые за долгие годы люди могли открыто говорить о своей истории и традициях на своем языке. Началось возвращение запрещенных имен, восстановление исторической справедливости.

Для простых людей суверенитет означал не геополитические игры, а простой вопрос: что будет с моей зарплатой, сможет ли сын поступить в университет, будет ли завтра хлеб? Декларация дала надежду. Она позволила людям поверить, что их голос что-то значит. Именно в 1990 году начали возникать первые независимые профсоюзы и общественные движения. Народ почувствовал вкус свободы.

Путь к независимости

Декларация 1990 года не была финальной точкой, а лишь первым шагом. 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил полную независимость. Это произошло после распада СССР, когда стало ясно, что Союз больше не существует. Казахстан стал последней республикой, вышедшей из состава СССР. Но путь к этому был тернистым.

В 1991 году страна пережила августовский путч в Москве, экономический коллапс, гиперинфляцию, разрыв хозяйственных связей, остановку предприятий, политическую нестабильность. И все же Казахстан выстоял. Декларация 1990 года дала правовую и политическую основы для дальнейших шагов. Без нее не было бы и независимости 1991-го. Многие путают эти две даты.

25 октября 1990 года — День Республики, день провозглашения суверенитета, когда Казахстан заявил о своем праве решать свою судьбу, но еще оставался частью СССР.

16 декабря 1991 года — День независимости, когда Казахстан стал полностью самостоятельным государством.

Оба праздника важны, но исторически именно 25 октября стало фундаментом.

«Это как фундамент и дом: без первого не построить второго, — пояснил историк. — Декларация 1990 года заложила основы государственности, которые позже были развиты в Конституции независимого Казахстана. Многие положения декларации вошли в Основной закон страны. Поэтому забывать об этой дате нельзя».

Как праздновали и почему забыли?

В 90-е годы День Республики отмечался широко. Это был государственный праздник, выходной день. По всей стране проходили концерты, народные гуляния. В школах проводили уроки истории, посвященные декларации, в университетах — научные конференции.

Но со временем праздник начал терять свое значение. В 2009 году День Республики был исключен из списка государственных праздников, его заменили на День независимости. Многие тогда недоумевали: почему мы забываем свою историю?..

И вот наступил 2022 год. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение вернуть Дню Республики статус национального праздника. Это было не просто формальное решение, а признание исторической значимости 25 октября 1990 года.

«Возвращение праздника — это восстановление исторической справедливости, — отметил политолог. — Декларация 1990 года — это первый документ, который провозгласил суверенитет Казахстана. Забывать об этом нельзя. День Республики объединяет всех граждан Казахстана независимо от национальности, языка и вероисповедания. Это праздник для всех. Он важен для молодежи, которая должна знать, как рождалась независимость, какие люди стояли у истоков, какие жертвы были принесены. И для старшего поколения, которое пережило 1990-е годы, это напоминание о том, что они выстояли, не сдались, построили новую страну».

Что значит День Республики сегодня?

Сегодня День Республики — это не просто выходной день, а символ исторической памяти, национальной гордости и надежды на будущее.

Для молодежи, родившейся после 1991 года, это возможность узнать свою историю, понять, какой ценой досталась независимость, ценить то, что они имеют.

Для старшего поколения — напоминание о том, что они выстояли, не сдались, построили новую страну.

Для государства — символ национального единства. В многонациональном Казахстане важно, чтобы все граждане чувствовали себя частью одной страны. Этот праздник объединяет казахов, русских, украинцев, узбеков, немцев, корейцев и представителей других национальностей. Это день, когда мы вспоминаем, что мы — один народ, что у нас общая история и общее будущее.

«День Республики — это праздник, который напоминает нам, что независимость не дается просто так, — сказал политолог Серик Султанов. — За нее нужно бороться, ее надо беречь и передавать будущим поколениям. Мы должны помнить свою историю, ценить то, что имеем, строить сильный и процветающий Казахстан. День Республики — это не просто дата в календаре, а символ свободы, единства, надежды».

Что почитать и посмотреть о Дне Республики?

Если после прочтения этого материала вам захотелось узнать больше об истории Дня Республики, о людях, стоявших у истоков суверенитета, и о том, как Казахстан шел к независимости, вот несколько рекомендаций, которые помогут углубиться в тему.

Среди книг стоит начать с мемуаров Нурсултана Назарбаева «Без правых и левых», где он рассказывает о политической жизни 1980-1990-х годов и о том, как принималась Декларация о государственном суверенитете.

Интересны размышления Абиша Кекилбаева «Плеяды — созвездие надежды» о судьбе народа и возвращении исторической памяти, а также «Записки первого премьера» Сергея Терещенко, который изнутри описывает экономические реформы и первые шаги независимого Казахстана.

Для тех, кто хочет понять эпоху глубже, подойдут сборники документов и архивных материалов, посвященных принятию декларации 1990 года.

Что касается фильмов, обратите внимание на художественную картину «Небо моего детства» о детстве Нурсултана Назарбаева, документальный фильм «Лидер» о становлении независимого Казахстана и цикл документальных передач «Дорога к независимости», где подробно разбираются ключевые события конца 1980-начала 1990-х годов. Эти материалы помогут увидеть за датами и документами живые судьбы и понять, какой ценой досталась свобода.

В интернете полезную информацию можно найти на официальном сайте Президента Казахстана, в Национальном архиве РК, а также в электронной библиотеке «Казахстанская история», где собраны редкие документы, фотографии и воспоминания очевидцев. Все это вместе дает возможность не просто узнать факты, а почувствовать дух той эпохи, когда решалась судьба страны.

Уроки, которые важно извлечь

Из событий 25 октября 1990 года можно извлечь несколько важных уроков. Перемены начинаются с малого: декларация не была революцией, это был тихий, мирный шаг, но именно он стал началом больших перемен. Иногда не нужно ломать все до основания, достаточно сделать первый шаг.

Единство — это сила! Декларация была принята единогласно, что показывает: когда народ един, он может добиться многого.

Разногласия — это нормально, но важно находить общий язык.

История — это люди. За каждым документом стоят конкретные судьбы, депутаты, ученые, писатели, простые граждане — все они внесли свой вклад. И мы должны помнить об этом.

Надежда — это двигатель прогресса. В 1990 году было страшно и неопределенно, но люди надеялись на лучшее, и эта надежда помогла им выстоять. Сегодня мы видим результаты их надежд.

Независимость — это ответственность, а свобода — это не только права, но и обязанности. Мы должны беречь то, что имеем, работать на благо страны, передать будущим поколениям сильный и процветающий Казахстан.

25 октября 1990 года навсегда вписано в историю Казахстана. В тот день страна заявила о своем праве на суверенитет, начался путь к независимости.

С 2022 года День Республики вновь отмечается как национальный праздник. Это признание исторической значимости, дань уважения тем, кто стоял у истоков, надежда на будущее. Мы должны помнить свою историю, ценить то, что имеем, строить сильный и процветающий Казахстан. День Республики — это не просто дата в календаре, а символ свободы, единства и надежды.

С праздником, дорогие казахстанцы!

Жанна Курманбекова