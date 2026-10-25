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В Туркестанской области после рождения тройни семья стала воспитывать семерых детей

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Редактор Юлия Машковская
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В селе Таскескен сельского округа Тегисшил Сарыагашского района родилась тройня. Жительница села Динара Маметова стала мамой троих мальчиков. Новорождённых назвали Султаном, Санжаром и Османом.

После пополнения в семье воспитывают семерых детей. Динара Маметова — многодетная мама, которая занимается частным предпринимательством.

С радостным событием родителей поздравил первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов. Он посетил семью, вручил подарки для новорождённых и пожелал малышам здоровья и благополучия.

С начала года в Туркестанской области родились 30 095 детей.

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