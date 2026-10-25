В Шымкенте на фоне праздничных акций выросли продажи одежды и детского питания

В Шымкенте на фоне республиканских акций Republic Day и Bereke Fest торговые объекты сообщают о росте продаж одежды, обуви и товаров для детей.

Праздничные предложения ко Дню Республики действуют до 27 октября включительно.

По информации торговых объектов города, по сравнению с предыдущим месяцем продажи одежды увеличились на 18%, обуви — на 16%, аксессуаров — на 15%.

Заметный рост отмечается и в категории детских товаров. Продажи детского питания выросли на 30%, подгузников — на 25%. Жидкого мыла стали покупать на 15% больше.

Акции Republic Day и Bereke Fest проходят по Казахстану с 17 по 27 октября. Покупателям предлагают скидки на продукты питания, одежду, обувь, бытовую химию, технику и другие товары.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, к инициативам по стране присоединились 649 торговых объектов. Из них 232 участвуют в Republic Day, ещё 417 — в Bereke Fest.

В отдельных магазинах скидки достигают 50%. Конкретные предложения и перечень товаров каждый участник определяет самостоятельно.

Republic Day охватывает торгово-развлекательные центры, торговые центры и торговые дома, а Bereke Fest — торговые сети. К праздничным инициативам также присоединились казахстанские маркетплейсы.

Уточнить размер скидок и условия покупки можно непосредственно в участвующих магазинах.