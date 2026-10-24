Шымкент вошёл в число лидеров Казахстана по объёму оптовой торговли

Шымкент занял заметную долю в структуре оптовой торговли Казахстана по итогам января–сентября 2026 года. На город пришлось 6,3% от общего объёма оптового товарооборота страны.

За девять месяцев объём оптовой торговли в Казахстане составил 40,7 трлн теңге. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 7%.

Наибольшая доля оптовой торговли пришлась на Алматы — 35,1%. Далее следуют Астана — 14,5%, Атырауская область — 13,5% и Шымкент — 6,3%.

Основную часть оптового товарооборота составили непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения — около 80%.

В целом в стране выросла и розничная торговля. В январе–сентябре её объём достиг 20 трлн теңге, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Продажи через торговые предприятия увеличились на 2,1%, а у индивидуальных предпринимателей, в том числе работающих на рынках, — на 9,3%.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте продовольственных товаров — на 10,1%. Продажи непродовольственных товаров увеличились на 1,6%.