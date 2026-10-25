Памятные даты и праздники 25 октября

В воскресенье, 25 октября, в Казахстане отмечают сразу несколько праздников. Главный из них — День Республики. Также на эту дату выпадают профессиональные и международные праздники.

Праздники Казахстана

День Республики Казахстан — единственный национальный праздник страны. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. В 2026 году исполняется 36 лет со дня её принятия.

День работников системы социальной защиты — ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2026 году совпадает с Днём Республики, 25 октября.

День работников автомобильного транспорта — профессиональный праздник водителей и работников автотранспортной отрасли.

День работников автодорожной отрасли — праздник специалистов, занимающихся строительством, ремонтом и обслуживанием автомобильных дорог.

Международные праздники

Всемирный день оперы — посвящён оперному искусству и его роли в мировой культуре. Дата связана с днями рождения композиторов Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса II.

Международный день художника (International Artist Day) — неофициальный праздник творческих людей.

Всемирный день макарон — отмечается с 1998 года по инициативе представителей макаронной индустрии.

Всемирный день информирования о расщеплении позвоночника и гидроцефалии — дата, посвящённая повышению осведомлённости об этих заболеваниях.

Юбилейные даты

— 145 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881–1973) — одного из наиболее известных художников XX века.

— 100 лет со дня рождения Галины Вишневской (1926–2012) — знаменитой оперной певицы.

25 октября 2026 года приходится на воскресенье. Поэтому выходной в Казахстане переносится на понедельник, 26 октября.