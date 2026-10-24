Проект «Серебряный возраст» помог найти работу более 10 тысячам казахстанцев

В Казахстане продолжается реализация проекта «Серебряный возраст», который помогает гражданам старше 50 лет найти работу. За девять месяцев 2026 года его участниками стали 10,3 тыс. человек.

Наибольшее количество участников трудоустроили в Туркестанской области — 1 678 человек. Далее следуют Карагандинская область — 1 093 человека, Актюбинская — 807 и Жамбылская — 705 человек.

Более половины участников проекта составляют женщины — 54,7%, или 5 658 человек. Ещё 61% участников проживают в сельской местности.

Чаще всего граждан старшего возраста трудоустраивают в сельском хозяйстве — 41% от общего числа участников, сфере услуг — 23% и образовании — 7%.

Среди востребованных профессий — животноводы, санитары, кассиры, продавцы, охранники, повара, швеи, администраторы, водители и бухгалтеры.

Большинство участников проекта имеют среднее образование — 78%. Среднее техническое образование есть у 18%, высшее — у 4%.

Проект «Серебряный возраст» действует в Казахстане с 2022 года. Он рассчитан на безработных граждан старше 50 лет, зарегистрированных в карьерных центрах.

Для участия необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства. Продолжительность участия в проекте может составлять до 36 месяцев.

В этот период государство субсидирует часть заработной платы работника. В первый год размер субсидии составляет 70% зарплаты, во второй — 65%, в третий — 60%. При этом сумма выплаты не должна превышать 30 МРП.

После завершения периода субсидирования работодатель должен продолжить трудовые отношения с участником. Если работник ещё не достиг пенсионного возраста, его должны трудоустроить как минимум на один год. Для участников предпенсионного возраста от 58 лет предусмотрена занятость до выхода на пенсию.

Проект направлен на то, чтобы люди старшего поколения могли сохранять трудовую активность, использовать профессиональный опыт, получать новые навыки и оставаться востребованными на рынке труда.