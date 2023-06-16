Даниял Ахметов больше не аким ВКО

Вчера Даниялу Ахметову, уже экс-акиму ВКО, исполнилось 69 лет, и буквально сегодня стало известно о его отставке.

Соответствующий Указ подписал Глава государства.

«Указом Главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области», — говорится в сообщении.

Политический тяжеловес возглавлял одну из самых красивых областей с 2014 года.

Сын в списке богатейших предпринимателей.

В последние годы с его именем связано немало скандалов. Одна из причин кроется в богатстве его сына -Талгата Ахметова. Мужчина в свои 32 года еще в 2017-ом вошел в список богатейших предпринимателей Казахстана, заняв почетное 35-е место. Журнал Forbes оценил его состояние в 145 млн долларов.

ЧС в Риддере.

В ноябре 2022 в Риддере объявили режим ЧС из-за аварии на местной ТЭЦ. 22 тысячи человек остались без отопления. Жители до сих пор винят Ахметова в халатности и ненадлежащем контроле руководства ТЭЦ.

Почему Ахметов не вышел к народу в январе?

Еще одной причиной возмущения жителей стало то, что Даниял Ахметов не вышел к людям во время массовых беспорядков в январе. Тогда собравшаяся на площади толпа кричала «Ахметов, кет». Однако, как сказал сам Даниял Ахметов, выходить к нетрезвым горожанам было бы необдуманным решением. По алгоритму, в таких случаях выходит прокурор. А сам Ахметов координировал работу правоохранительных органов и находился в штабе с 4 на 5 января. Как итог, ни одно здание в Усть-Каменогорске не было разрушено.

Не забудьте Ахметова.

Пожары в Абайской области, жертвами которых стали 14 человек, всколыхнули всю страну. На место происшествия приехал Токаев и заявил: «Наказаны будут все причастные». Как оказалось, у людей не было элементарного: защитного обмундирования, не работали рации. Тогда исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов попросил власти не забыть Данияла Ахметова, ведь именно ему принадлежала долгие годы область, до ее разделения.

«Запустил до такого состояния пенсионер Ахметов, чьи полномочия сегодня официально заканчиваются»,- говорил общественник. На что позже в кулуарах Роман Скляр ответил, мол резерват «Семей орманы» находится в ведении Минэкологии и не является зоной ответственности Данияла Ахметова.

Сегодня, стало известно об освобождении Данияла Ахметова от должности акима ВКО. Его место займет Ермек Кушербаев, который кстати до прихода Ахметова был первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области. Тогда регион возглавлял Бердибек Сапарбаев.