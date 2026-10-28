Что изменится в Казахстане после нового Послания президента

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором обозначил основные направления дальнейшего развития страны. В числе приоритетов — инфраструктура, транспорт, строительство, поддержка бизнеса, социальная политика и повышение качества жизни населения.

Глава государства отметил, что проведение реформ требует общественного согласия и стабильности. По его словам, на фоне усиливающихся глобальных вызовов особое значение приобретают единство, порядок и ответственность.

Одним из стратегических направлений президент назвал развитие транспортно-логистической инфраструктуры. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию железнодорожную линию «Бахты – Аягоз». Ожидается, что новый маршрут увеличит пропускную способность грузовых перевозок с Китаем на 20 млн тонн.

Также началось строительство магистрали «Арал – Каспий». По словам Токаева, проект позволит сократить протяжённость Транскаспийского коридора примерно на тысячу километров, а сроки доставки грузов — на три дня.

Президент подчеркнул, что Казахстан должен укреплять позиции одного из ведущих логистических центров Евразии. Сегодня через территорию страны проходит около 85% грузоперевозок из Китая в Европу.

Отдельное внимание было уделено строительству. Токаев предложил сосредоточиться на возведении дорог, аэропортов, вокзалов, медицинских учреждений, реабилитационных центров, спортивных комплексов, библиотек и научных центров. Строительство жилья также остаётся одной из приоритетных задач.

В сфере предпринимательства президент предложил расширить участие малого и среднего бизнеса в государственных закупках и снизить административную нагрузку. Кроме того, с 1 января 2027 года предлагается обсудить введение нового трёхлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с учётом опыта предыдущих ограничений.

Значительный блок Послания был посвящён социальной политике. С 1 января следующего года минимальную заработную плату планируется повысить до 110 тысяч теңге. По предварительным оценкам, мера может затронуть около 1,8 млн человек, в том числе более 370 тысяч работников бюджетной сферы.

При этом президент заявил о необходимости пересмотреть систему социальной поддержки. По его словам, выплаты должны быть ориентированы прежде всего на тех, кто действительно нуждается в помощи, а новые механизмы необходимо предварительно тестировать, чтобы избежать ухудшения положения граждан.

Токаев также предложил изучить возможность введения повышенного налогообложения для владельцев крупных состояний. Глава государства подчеркнул, что речь идёт не об ограничении права собственности, а о более справедливом распределении налоговой нагрузки.

В целом президент обозначил курс на развитие инфраструктуры, поддержку предпринимательства, модернизацию социальной политики и повышение эффективности государственного управления.