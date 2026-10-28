PRIVATE MORNING

The Art of Presence — авторская платформа Айнур Турисбек, построенная вокруг идеи осознанного присутствия: внимания к моменту, человеку напротив и собственному ощущению себя.

Private Morning объединил моду, искусство, технологии, предметный дизайн, медиа и wellbeing в одном пространстве. Вместо единого сценария гостям был предложен маршрут из отдельных территорий — The Chapters, каждая из которых раскрывала свою тему и собственный способ взаимодействия с человеком.

Местом проведения Private Morning стал ресторан Sunset, чья изысканная атмосфера и авторский кейтеринг задали тон всему мероприятию, превратив пространство в органичную часть единого творческого маршрута.

Здесь важен не только сам маршрут, но и то, как именно каждый гость проходит его.

Для Айнур Турисбек присутствие — не внешняя форма и не способ произвести впечатление. Это внимание к происходящему, к человеку напротив и к возможности сделать осознанный выбор.

«Значимая встреча начинается с присутствия — настоящего и внимательного».

ГЛАВЫ

Архитектуру Private Morning сформировали The Chapters — главы, каждая со своим характером, содержанием и способом разговора с гостем.

Mercedes-Benz через The Art of Icon ввёл в пространство тему образа и узнаваемого визуального кода. Investlink представил The Art of Investment, где внимание направлено на решения, перспективу и работу с будущим; здесь же компания провела розыгрыш акций SpaceX, превратив инвестиционную перспективу в реальный интерактивный жест.

Редакционный взгляд получил собственную территорию: ELLE Kazakhstan представил The Art of Editorial, а OTYRAR — The Art of Perspective. В одном случае речь шла о работе с образом и контекстом, в другом — о взгляде на происходящее и его месте в медиапространстве.

XBOT через The Art of Innovation добавил в маршрут технологическое измерение. Здесь технология воспринималась непосредственно — через контакт, наблюдение и взаимодействие.

Территория AKNIET GROUP, объединившая AKNIET и LIFE DECO, раскрылась через The Art of Domus — пространство, где предмет, архитектура и среда становятся частью повседневного опыта человека.

У Meliora — The Art of Wellbeing — внимание смещается к качеству жизни и собственному состоянию. ABL представил The Art of Glow, обращаясь к красоте и уходу как к естественной части отношения человека к себе.

Эти главы не требовали единой реакции. Каждая давала собственную точку входа в пространство.

ВНИМАНИЕ К СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ

Айнур Турисбек было важно, чтобы гость не оставался наблюдателем происходящего.

«Мне хотелось создать пространство, где каждый участник, присутствуя, вносит в общую картину свое видение, экспертизу и энергию действия».

Отсюда возникает особый ритм Private Morning. Можно остановиться у определённой территории, продолжить разговор, обратить внимание на объект, примерить образ, посмотреть выступление или просто задержаться в моменте.

Встреча складывается из таких небольших решений.

Именно они формируют личный опыт — без заранее определённой последовательности впечатлений.

ОБРАЗ

Особое место в этой структуре занимает The Art of CODE.

Шоурум Ainur Turisbek становится территорией, где идея присутствия получает продолжение через одежду. Образ здесь связан не только с тем, что человек видит в зеркале. Меняется ощущение собственного тела, жеста, движения и того, как человек занимает пространство.

Одежда становится способом разговора с окружающим миром — и одновременно с самим собой.

Эту линию продолжила коллаборация AT[CODE] × Busy Bee. 27 клатчей-конвертов были объединены красной линией — визуальным образом личного намерения.

Красная линия здесь считывается как момент выбора: точка, в которой внутреннее решение приобретает форму.

ФОРМА

В Private Morning отдельное внимание было уделено предметам, которые способны работать внутри пространства самостоятельно.

Aksay Nan представил The Art of Industry через Signature Cake в форме колонны. Его архитектурная форма отсылала к устойчивости и опоре, превращая гастрономический объект в часть общей визуальной композиции.

Так привычный предмет становится частью пространства — не фоном для встречи, а самостоятельной деталью его визуального языка.

ДВИЖЕНИЕ, ГОЛОС, ЗВУК

Культурная программа продолжила тему присутствия через искусство.

Артисты балета КазНТОБ имени Абая внесли в пространство язык движения. В балете внимание существует в каждом жесте: в положении тела, паузе, направлении взгляда, точности движения.

Немецкий театр продолжил этот разговор уже через сценическое действие, где присутствие рождается из голоса, интонации, жеста и взаимодействия исполнителя с залом.

Музыкальный перформанс steppeson × DJ SARQYTQYZ добавил ещё один уровень — звук. Кобыз и электронная музыка встретились в одном пространстве, соединяя разные способы слышать и чувствовать происходящее.

Искусство здесь становится не отдельной частью программы, а ещё одним способом обратить внимание на момент.

СОБСТВЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Внутри The Art of Presence территория существует для того, чтобы человек мог найти в ней собственную точку внимания.

Кому-то запоминается образ. Кому-то — разговор. Для кого-то важным оказывается движение балета, форма предмета, музыка или неожиданная встреча.

Так появляется The Passage — путь гостя.

Это не только движение между пространствами, но и последовательность личных наблюдений, реакций и выборов, из которых постепенно складывается собственное впечатление от утра.

Айнур Турисбек говорит об этом как о возможности «заметить себя, почувствовать пространство и сформировать собственное присутствие в нём».

ПРИСУТСТВИЕ

Сегодня внимание постоянно перемещается между разговорами, задачами, информацией и множеством внешних сигналов.

The Art of Presence обращается к возможности остановиться в этом потоке и действительно быть внутри момента.

К вниманию, которое позволяет услышать собеседника.

К паузе, в которой появляется возможность заметить деталь.

К образу, через который человек ощущает себя иначе.

К выбору, который рождается не из необходимости, а из ясного понимания собственного желания.

Private Morning собирает эти моменты в одно пространство.

И в итоге главным элементом встречи остаётся не отдельная территория, объект или действие, а человек, который проходит через них и создаёт собственный опыт.

«Для меня присутствие — это путь».

В этой фразе заключается идея The Art of Presence.

Путь, который начинается с внимания к моменту — и продолжается там, где человек уже сам определяет, что увидеть, что почувствовать и какой выбор сделать.

THE ART OF PRESENCE

Presence. With purpose.

Абилова Эмилия