PRIVATE MORNING
The Art of Presence — авторская платформа Айнур Турисбек, построенная вокруг идеи осознанного присутствия: внимания к моменту, человеку напротив и собственному ощущению себя.
Private Morning объединил моду, искусство, технологии, предметный дизайн, медиа и wellbeing в одном пространстве. Вместо единого сценария гостям был предложен маршрут из отдельных территорий — The Chapters, каждая из которых раскрывала свою тему и собственный способ взаимодействия с человеком.
Местом проведения Private Morning стал ресторан Sunset, чья изысканная атмосфера и авторский кейтеринг задали тон всему мероприятию, превратив пространство в органичную часть единого творческого маршрута.
Здесь важен не только сам маршрут, но и то, как именно каждый гость проходит его.
Для Айнур Турисбек присутствие — не внешняя форма и не способ произвести впечатление. Это внимание к происходящему, к человеку напротив и к возможности сделать осознанный выбор.
«Значимая встреча начинается с присутствия — настоящего и внимательного».
ГЛАВЫ
Архитектуру Private Morning сформировали The Chapters — главы, каждая со своим характером, содержанием и способом разговора с гостем.
Mercedes-Benz через The Art of Icon ввёл в пространство тему образа и узнаваемого визуального кода. Investlink представил The Art of Investment, где внимание направлено на решения, перспективу и работу с будущим; здесь же компания провела розыгрыш акций SpaceX, превратив инвестиционную перспективу в реальный интерактивный жест.
Редакционный взгляд получил собственную территорию: ELLE Kazakhstan представил The Art of Editorial, а OTYRAR — The Art of Perspective. В одном случае речь шла о работе с образом и контекстом, в другом — о взгляде на происходящее и его месте в медиапространстве.
XBOT через The Art of Innovation добавил в маршрут технологическое измерение. Здесь технология воспринималась непосредственно — через контакт, наблюдение и взаимодействие.
Территория AKNIET GROUP, объединившая AKNIET и LIFE DECO, раскрылась через The Art of Domus — пространство, где предмет, архитектура и среда становятся частью повседневного опыта человека.
У Meliora — The Art of Wellbeing — внимание смещается к качеству жизни и собственному состоянию. ABL представил The Art of Glow, обращаясь к красоте и уходу как к естественной части отношения человека к себе.
Эти главы не требовали единой реакции. Каждая давала собственную точку входа в пространство.
ВНИМАНИЕ К СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ
Айнур Турисбек было важно, чтобы гость не оставался наблюдателем происходящего.
«Мне хотелось создать пространство, где каждый участник, присутствуя, вносит в общую картину свое видение, экспертизу и энергию действия».
Отсюда возникает особый ритм Private Morning. Можно остановиться у определённой территории, продолжить разговор, обратить внимание на объект, примерить образ, посмотреть выступление или просто задержаться в моменте.
Встреча складывается из таких небольших решений.
Именно они формируют личный опыт — без заранее определённой последовательности впечатлений.
ОБРАЗ
Особое место в этой структуре занимает The Art of CODE.
Шоурум Ainur Turisbek становится территорией, где идея присутствия получает продолжение через одежду. Образ здесь связан не только с тем, что человек видит в зеркале. Меняется ощущение собственного тела, жеста, движения и того, как человек занимает пространство.
Одежда становится способом разговора с окружающим миром — и одновременно с самим собой.
Эту линию продолжила коллаборация AT[CODE] × Busy Bee. 27 клатчей-конвертов были объединены красной линией — визуальным образом личного намерения.
Красная линия здесь считывается как момент выбора: точка, в которой внутреннее решение приобретает форму.
ФОРМА
В Private Morning отдельное внимание было уделено предметам, которые способны работать внутри пространства самостоятельно.
Aksay Nan представил The Art of Industry через Signature Cake в форме колонны. Его архитектурная форма отсылала к устойчивости и опоре, превращая гастрономический объект в часть общей визуальной композиции.
Так привычный предмет становится частью пространства — не фоном для встречи, а самостоятельной деталью его визуального языка.
ДВИЖЕНИЕ, ГОЛОС, ЗВУК
Культурная программа продолжила тему присутствия через искусство.
Артисты балета КазНТОБ имени Абая внесли в пространство язык движения. В балете внимание существует в каждом жесте: в положении тела, паузе, направлении взгляда, точности движения.
Немецкий театр продолжил этот разговор уже через сценическое действие, где присутствие рождается из голоса, интонации, жеста и взаимодействия исполнителя с залом.
Музыкальный перформанс steppeson × DJ SARQYTQYZ добавил ещё один уровень — звук. Кобыз и электронная музыка встретились в одном пространстве, соединяя разные способы слышать и чувствовать происходящее.
Искусство здесь становится не отдельной частью программы, а ещё одним способом обратить внимание на момент.
СОБСТВЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Внутри The Art of Presence территория существует для того, чтобы человек мог найти в ней собственную точку внимания.
Кому-то запоминается образ. Кому-то — разговор. Для кого-то важным оказывается движение балета, форма предмета, музыка или неожиданная встреча.
Так появляется The Passage — путь гостя.
Это не только движение между пространствами, но и последовательность личных наблюдений, реакций и выборов, из которых постепенно складывается собственное впечатление от утра.
Айнур Турисбек говорит об этом как о возможности «заметить себя, почувствовать пространство и сформировать собственное присутствие в нём».
ПРИСУТСТВИЕ
Сегодня внимание постоянно перемещается между разговорами, задачами, информацией и множеством внешних сигналов.
The Art of Presence обращается к возможности остановиться в этом потоке и действительно быть внутри момента.
К вниманию, которое позволяет услышать собеседника.
К паузе, в которой появляется возможность заметить деталь.
К образу, через который человек ощущает себя иначе.
К выбору, который рождается не из необходимости, а из ясного понимания собственного желания.
Private Morning собирает эти моменты в одно пространство.
И в итоге главным элементом встречи остаётся не отдельная территория, объект или действие, а человек, который проходит через них и создаёт собственный опыт.
«Для меня присутствие — это путь».
В этой фразе заключается идея The Art of Presence.
Путь, который начинается с внимания к моменту — и продолжается там, где человек уже сам определяет, что увидеть, что почувствовать и какой выбор сделать.
THE ART OF PRESENCE
Presence. With purpose.
Абилова Эмилия