После клинической смерти мужчине пересадили почку супруги

В городской клинической больнице №1 Шымкента провели трансплантацию почки от живого родственного донора. Донором для мужчины стала его супруга.

Операция состоялась 21 октября. Сейчас состояние обоих пациентов оценивается как стабильное.

Проблемы со здоровьем у Нуржана начались в августе этого года. Находясь на работе, мужчина перенёс остановку сердца и клиническую смерть. Его экстренно доставили в больницу, где обследование выявило серьёзное нарушение функции почек.

После этого пациенту назначили диализ.

Первоначально донором планировала стать родная сестра Нуржана, однако результаты медицинского обследования не позволили ей пройти донорство.

Тогда решение стать донором приняла супруга мужчины Айгуль. После необходимых обследований супруги около месяца готовились к трансплантации.

Операция прошла 21 октября. Нуржану пересадили почку супруги. После хирургического вмешательства врачи отметили положительную динамику лабораторных показателей.

По словам врача-трансплантолога Рахымжана Жолдыбекова, до операции уровень креатинина у пациента был значительно повышен.

«После трансплантации показатель креатинина снизился до 70, уровень мочевины — до 3,5. Состояние донора также хорошее. В настоящее время состояние обоих стабильное», — сообщил врач.

Айгуль также находится под наблюдением специалистов. После операции её состояние оценивается как стабильное.

Теперь обоим супругам предстоит период реабилитации и дальнейшее медицинское наблюдение.