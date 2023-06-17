«Есть даже Эйфелева башня»: Ярмарка товаропроизводителей проходит в Шымкенте

В Шымкенте прошла ярмарка товаропроизводителей мегаполиса. Ковры, одежда, продукты, обувь, мебель и даже Эйфелева башня.

Все это можно приобрести на Арбате еще два дня. Больше 70 компаний представили свою продукцию по приемлемым ценам.

Ярмарка товаропроизводителей Шымкента радует и иностранцев. Ашвани Шарма из Индии купил костюм и необходимые продукты. Парень заверил, что от изобилия товаров глаза разбегаются.

«У нас в Индии тоже бывают ярмарки, но тут изобилие всего. Курт, мясо, рыба, все есть. Это очень круто», — говорит Ашвани Шарма студент из Индии.

Мебель для учеников – парты и стулья, которые являются одним из основных условий успешного обучения любого школьника, тоже производят в Шымкенте. Мебель местного производства востребована не только в Казахстане, но и в странах ближнего зарубежья. На ярмарке присмотрел товары для дома и заместитель акима Максут Исахов. Он говорит: вкладывать в Шымкент выгодно, бизнес развивается благодаря господдержке.

«Очень много всего что нужно потребителю. Я тоже увидел то, что многие товары производят у нас. То есть, вкладывать в Шымкент выгодно. А государства создает все условия для ведения бизнеса«, — говорит Максут Исахов заместитель акима г. Шымкента.

70 компаний в сферах пищевой, фармацевтической, машиностроительной, химической, текстильной, деревообрабатывающей и строительной промышленности представили продукцию по цене производителя. Предприниматели уверены в качестве своего товара, а по цене всегда можно.