Мужчина удовлетворял себя в Центральном парке Шымкента

Вопиющий случай произошел в Шымкенте. В центральном парке неизвестный мужчина удовлетворял себя.

Онаниста сняли на видео очевидцы инцидента и выложили в социальные сети. На кадрах видеозаписи, извращенец мастурбирует открыто, не стесняясь своих действий и не обращая внимания на окружающих.

По словам свидетелей, в парке в это время было много детей. В департаменте полиции Шымкента сообщили, что на поимку онаниста направлены все силы. Личность злоумышленника еще не установлена.

Взято в социальных сетях: Instagram govorit.shymkent

«14 июня 2023 года в социальных сетях распространилась видеозапись о непристойных действиях неизвестного мужчины в центральном парке города Шымкент. По данному факту сообщаем, что сотрудниками Аль-Фарабийского РУП проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя и его местонахождения»,- рассказали в пресс-службе ДП г.Шымкента.

К слову, это не первый случай прилюдной мастурбации. Только в апреле полицейские задержали мужчину, удовлетворявшего себя в пассажирском автобусе.