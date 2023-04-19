Шымкентского онаниста до сих пор не задержали

Общественный резонанс вызвал мужчина, мастурбирующий в автобусе на глазах пассажиров. Как стало известно, только за последние 7 дней, один и тот же мужчина удовлетворял себя дважды, глядя на девочек-подростков. Его все еще не задержали.

Первый инцидент произошел 14 апреля. Тогда свидетелем стала 17-летняя девочка. Это было в автобусе маршрута №52. На заднем сиденье к девочке подсел мужчина и начал удовлетворять себя. В ужасе от увиденного она вскрикнула, мужчина соскочил и испачкал ее одежду. После этого он попросту сбежал.

Через пару дней в интернете завирусилось видео, где на кадрах молодой мужчина совершает непонятные движения рукой в области гениталий. 12-летняя девочка обвинила его в домогательстве и рассказала, что он мастурбировал прилюдно, глядя на нее. А между тем, ей всего 12 лет.

Сегодня, 19 апреля, как сообщили в Департаменте полиции, онаниста все еще не задержали. При этом личность его уже установлена.

«Сообщаем, что указанный факт управлением полиции Аль-Фарабийского района зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Сотрудниками полиции личность подозреваемого установлена. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на его задержание. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит», — сообщили в ДП Шымкента.

Тем временем родители обеспокоены и боятся, что подобные случаи могут повториться еще.