Самал Еслямова рассказала, что произошло после встречи с Президентом РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне, принял заслуженного деятеля Республики Казахстан, актрису Самал Еслямову.

На встрече с Президентом Самал Еслямова подняла актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии.

Журналистам нашего издания, актриса рассказала, как изменилась ее жизнь после встречи с Токаевым.

«На самом деле, моя жизнь никак не изменилась, изменились вопросы от журналистов (смеется). Никаких предложения по поводу фильмов не поступило, Все также. На встрече с Главой Государства, он спросил меня о планах и так далее. Мне было очень приятно, что меня пригласили», — рассказала Самал Еслямова.

Как стало известно, Касым-Жомарт Токаев выразил актрисе признательность за продвижение национальной культуры и пожелал ей творческих успехов.

К слову, Самал Еслямова в мае 2018 года названа лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. Самал сыграла главную роль в фильме под названием «Айка» Сергея Дворцевого.