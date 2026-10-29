В Шымкенте проходят Кубок и чемпионат Казахстана по художественной гимнастике

С 25 по 31 октября 2026 года в Шымкенте проходят Кубок Республики Казахстан по многоборью и чемпионат страны по отдельным видам художественной гимнастики.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из разных регионов Казахстана, а также представительницы Астаны, Алматы и Шымкента.

Одной из участниц стала гимнастка Каусар Орынбек, которая занимается художественной гимнастикой с шести лет.

«Сегодня мы выступили с командой в многоборье. В целом всё получилось. Будем продолжать работать, исправлять ошибки и готовиться к следующим стартам», — рассказала спортсменка.

Организаторами соревнований выступают Национальная федерация гимнастики Казахстана и специализированная спортивная школа олимпийского резерва №9 Шымкента.

Турнир имеет важное значение для спортсменок, поскольку результаты соревнований учитываются при формировании национальной сборной.

По словам главного тренера штатной национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Лолы Адилбековой, в числе основных претендентов на высокие места — представительницы Астаны, Алматы и Шымкента.

Она также отметила, что часть спортсменок недавно перешла во взрослую возрастную категорию и сейчас набирается опыта.

Одной из стратегических целей сборной остаётся подготовка к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и борьба за олимпийские лицензии.

Проведение соревнований республиканского уровня в Шымкенте способствует развитию и популяризации художественной гимнастики.

Сегодня в специализированной спортивной школе олимпийского резерва №9 работают 38 тренеров и хореографов. Под их руководством занимаются более 400 воспитанников.