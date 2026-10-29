Более 20 женщин представили свою продукцию на выставке в Шымкенте

В Шымкенте состоялась выставка, объединившая более 20 женщин-предпринимателей. Участницы представили изделия ручной работы, украшения, вязаную продукцию, сухофрукты и другие товары.

Одной из участниц стала Шаргуль Алимханова. После выхода на пенсию она занялась национальным ремеслом и лоскутным шитьём. В прошлом году мастерица приняла участие в масштабном мероприятии по созданию лоскутных изделий на Медеу, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

По словам Шаргуль Алимхановой, сегодня она не только принимает заказы, но и передаёт своё мастерство молодёжи. К рукоделию она также приобщила четырёх своих дочерей.

«Считаю, что и сама являюсь небольшим предпринимателем, ведь у меня много заказов. Мы стараемся вдохновлять молодёжь и учить тому, что умеем сами», — рассказала мастерица.

Организаторы отметили, что часть участниц выставки смогла начать собственное дело благодаря государственным программам поддержки предпринимательства.

По словам руководителя отдела социальной поддержки Абайского района Меруерт Ераликызы, главная задача мероприятия — показать реальные примеры женщин, которые смогли открыть своё дело, а также познакомить потенциальных предпринимателей с доступными мерами поддержки.

Во время выставки посетители могли получить консультации специалистов по вопросам предпринимательства, социальной поддержки и правовой помощи.

Отдельное внимание уделили повышению правовой грамотности женщин. Как сообщила руководитель отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием Департамента полиции Жаныл Спанова, участницам разъясняли, куда обращаться за помощью и какие меры могут быть приняты в различных ситуациях.

Организаторы отмечают, что интерес к выставке растёт. Если раньше мероприятие проходило в более камерном формате, то в этом году число участниц увеличилось. В дальнейшем подобные встречи планируют проводить регулярно.