Громкая премьера фильма Барби прошла в Лос-Анджелесе

Прошлая ночь в Голливуде была особенно звездной. Состоялась премьера нашумевшего фильма «Барби».

В платье от Schiaparelli на розовой дорожке блистала исполнительница главной роли- Марго Робби, а сопровождал её в розовом костюме от Gucci Райан Гослинг, который сыграл Кена.

«Когда я впервые прочитала сценарий «Барби», моей реакцией было: «Ах! Это так хорошо. Какой позор, что это никогда не увидит свет. Потому что они никогда не позволят нам снять этот фильм”,-сказала Марго Робби журналистам.

В прозрачном платье от Bottega Veneta, усыпанным кристаллами сияла Дуа Липа. 27-летняя поп-дива умело подчеркнула роскошную фигуру и покорила стилистов и фанатов. Певица не только записала саундтрек к фильму, но и снялась в роли одной из Барби-русалочки.