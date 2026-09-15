Спортсмены Туркестанской области завоевали 17 медалей на Играх кочевников

В Туркестанской области чествовали спортсменов, успешно выступивших на VI Всемирных играх кочевников. С победителями и призерами встретился аким региона Нуралхан Кушеров.

Туркестанскую область на Играх представлял 21 спортсмен. В общей сложности они завоевали 17 медалей — 9 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. По количеству золотых наград область показала лучший результат среди регионов страны.

Спортсменам вручили благодарственные письма Президента Казахстана и акима Туркестанской области, а также денежные сертификаты. Чемпионы получили по 500 тысяч теңге, серебряные призеры — по 300 тысяч теңге, бронзовые — по 200 тысяч теңге.

Среди победителей — Нурдаулет Айдархан и Медет Куттымуратов, завоевавшие по два золота в армрестлинге. Золотые награды также получили Дарын Откелбай, Сырым Избасаров и Сайлау Мухаммеджан в аударыспаке, Канат Бактыбай в теңге ілу и Аружан Салман в командных соревнованиях по тоғызқұмалақ.

Всего во Всемирных играх кочевников участвовали около трех тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 74 медали — 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые.