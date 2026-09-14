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На главную Анонс Аким выслушал просьбы жителей Енбекшинского района

Аким выслушал просьбы жителей Енбекшинского района

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Алиса Дуваева
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В Енбекшинском районе Шымкента жители подняли сразу несколько коммунальных вопросов. Один из главных — узкая улица «Тулпар» возле школы. Родители опасаются за безопасность детей и просят расширить дорогу и обустроить удобный проход для пешеходов.

Также горожане пожаловались на мусор и останки животных возле железной дороги, из-за которых появляется неприятный запах. Ещё одна проблема — частые отключения электричества в частной сети. Жители просят передать её на баланс энергетической компании.

Аким города поручил ответственным службам изучить обращения и принять необходимые меры.

Какие решения предложили жителям и когда проблемные вопросы могут быть решены — смотрите в полном сюжете.

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