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Современные технологии ускоряют работу экстренных служб в Шымкенте

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Алиса Дуваева
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В Шымкенте внедряют новые цифровые решения в работе городских служб. Теперь призывники проходят регистрацию на медкомиссии с помощью Face ID. Система фиксирует прохождение всех этапов обследования и должна сделать призывную кампанию более прозрачной.

Цифровые сервисы появились и в службе скорой помощи. Пациенты могут по специальной ссылке отслеживать местоположение вызванной бригады. Кроме того, в городе действует «зелёный коридор», который автоматически переключает светофоры для машин экстренных служб.

Фельдшеры скорой помощи также используют видеожетоны с кнопкой SOS. При необходимости сигнал поступает в полицию, а система видеоаналитики может реагировать на слово «помощь».

Как работают новые цифровые сервисы и чем они помогают жителям Шымкента — смотрите в полном сюжете.

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