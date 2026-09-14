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На главную Анонс По просьбе жителей в программу реновации включили дом, которого не было в...

По просьбе жителей в программу реновации включили дом, которого не было в списке

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте продолжается программа реновации аварийного жилья. Ещё шесть семей из микрорайона «Коксай» получили ключи от новых квартир в жилых комплексах «Шымкент Сити» и «Туран».

Новое жильё предоставляется с учётом количества комнат в прежних квартирах, при этом доплачивать за дополнительные квадратные метры не требуется.

Дом, где проживали шесть семей, изначально не входил в программу реновации. Его включили по обращению самих жителей.

На сегодняшний день в «Коксае» уже расселены 14 аварийных домов, новые квартиры получили 128 семей.

Как жители «Коксая» переезжают из аварийного жилья и какие дома ещё включены в программу реновации — смотрите в полном сюжете.

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