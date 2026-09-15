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На главную Анонс В Шымкенте работает центр дневного пребывания для людей с инвалидностью

В Шымкенте работает центр дневного пребывания для людей с инвалидностью

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте работает центр «Сенім», где молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет с инвалидностью I–II групп и психоневрологическими нарушениями получают комплексные социальные услуги в полустационарном формате.

Центр рассчитан на 50 мест. Здесь помогают не только в решении бытовых и медицинских вопросов, но и развивают творческие, социальные и личные навыки.

С посетителями работают дефектологи, инструкторы по музыке и труду, специалисты по лечебной физкультуре и массажу. Для них также организованы занятия шахматами, настольным теннисом и подвижными играми.

Кроме того, специалисты оказывают психологическую, педагогическую и правовую помощь. Получатели услуг обеспечены четырехразовым горячим питанием.

Главная цель центра — помочь каждому человеку раскрыть свои возможности, повысить уверенность в себе и активнее участвовать в жизни общества.

Работа центра важна и для родителей: днем их взрослые дети находятся под присмотром специалистов, а семьи получают возможность работать и заниматься своими делами.

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