Вопросы дорог и социальной помощи подняли жители Шымкента

На выездной встрече с акимом Шымкента жители Енбекшинского района подняли вопросы дорог, социальных выплат и подъездных путей к домам.

Горожане пожаловались на раскопанные участки трассы «Каратобе», которые не восстановили после коммунальных работ. Аким поручил привести дорогу в порядок в течение недели.

Также жители обратились по вопросам адресной социальной помощи и перекрытого проезда к дому в микрорайоне «Курсай». Ответственным управлениям поручено изучить документы и найти решение по каждому обращению.

Какие ещё проблемы озвучили жители Енбекшинского района и что ответил аким Шымкента — смотрите в полном сюжете.