Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Вопросы дорог и социальной помощи подняли жители Шымкента

Вопросы дорог и социальной помощи подняли жители Шымкента

-
Анастасия Новикова
-
14

На выездной встрече с акимом Шымкента жители Енбекшинского района подняли вопросы дорог, социальных выплат и подъездных путей к домам.

Горожане пожаловались на раскопанные участки трассы «Каратобе», которые не восстановили после коммунальных работ. Аким поручил привести дорогу в порядок в течение недели.

Также жители обратились по вопросам адресной социальной помощи и перекрытого проезда к дому в микрорайоне «Курсай». Ответственным управлениям поручено изучить документы и найти решение по каждому обращению.

Какие ещё проблемы озвучили жители Енбекшинского района и что ответил аким Шымкента — смотрите в полном сюжете.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.