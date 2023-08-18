Финпомощь на школьные сборы получили 54 тысячи учеников в Шымкенте

Почти 54 тысячи учащихся получили помощь перед началом учебного года в Шымкенте.

Их родителям перечислили финансовую помощь на одежду и канцтовары. Средства на это выделили из бюджета передает otyrar со ссылкой на Хабар24.

Больше 2 миллиардов 209 миллионов тенге распредели среди детей из социально уязвимых слоёв. Сейчас в мегаполисе, как и по всей стране, «горячая» пора подготовки к новому учебному году. В этом году Шымкенту впервые удалось ликвидировать трёхсменное обучение. В управлении образования заявили, к 1 сентября учебные заведения готовы, там провели косметический и капитальный ремонты. Вот только ученикам 66-й школы придётся временно перейти в другие здания. Там ремонт по графику должен завершиться в декабре.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«53 893 ученика получили помощь по 41 тысячи тенге. У нас остались ещё несколько категорий учащихся, кто также может рассчитывать на финансовую поддержку. В этом году перечисление делаем раньше, чем обычно. С июля начали перечислять на счёта родителей».