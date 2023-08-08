Про мамины уроки: как экономить деньги?

Я уже отмечала, что август – самый затратный месяц года.

По числу покупок он даст фору даже декабрю с его обязательными новогодними подарками и праздничными застольями.

В августе у нас главная расходная статья – это покупка школьной и спортивной формы, канцелярских принадлежностей, рюкзаков и т.д. Разумеется, это касается семей, в которых есть школьники и студенты. Пусть не напрямую, а по касательной эти затраты коснутся и бабушек с дедушками, они уж точно выделят из своих пенсий денежки для школьной экипировки внуков. Дать-то дадут, а у самих-то убудет.

Надо подумать, как восполнять прореху в семейном бюджете.

К тому же сезон заготовок в самом разгаре, ягода пошла: на рынках Шымкента самый сезон смородины, малины, клубники, крыжовника, да и инжир периодически подвозят. Перебирая дома ящики с малиной или клубникой, обязательно разглядываю газеты, которыми застлано их дно. «Вечерний Бишкек», ну, конечно же, коллеги из соседнего Кыргызстана делятся новостями с земляками.

Опытные хозяйки стараются запастись медом именно 14 августа – на Медовый Спас. В этот день мед продается свежий по относительно дешевой цене. Это тоже расходы, причем существенные. Что еще? Для орехов, чей спас выпадает на конец августа, рановато пока. Их черед в наших краях наступает обычно в октябре. Вот тогда и будем их закупать на будущие торты, пахлаву и рулеты.

Люди дальновидные в августе заглядывают в домашние шкафы-шифоньеры на предмет того, все ли из осеннего гардероба на месте, не нужны ли какие-нибудь обновки или какой серьезный ремонт обуви или верхней одежды.

Как видите, расходы немалые. Есть повод быстренько присмотреть бюджетные варианты домашнего меню. Как внушала мне моя мама: «Еда – это единственный резерв экономии домашнего бюджета». Легко ей, умевшей искусно шить и вязать, было говорить об этом. Она умела из минимума ингредиентов сотворить настоящий кулинарный шедевр. Словно оправдываясь, поясняла: «Никогда не забывай про главную составляющую блюда домашнего стола – душу, вкладывай ее по максимуму! Всегда помни о твоем желании как можно вкуснее накормить домочадцев».

На днях пришлось вспомнить мамины уроки. И вот по какому поводу. Мы в семье любим вареники – и с творогом, и с картохой и, конечно же, с вишней. В силу своей занятости покупаем их в двух известных кондитерских сетях города. В обоих магазинах цена за килограмм вареников примерно одинаковая – 1 400 тенге. Одного килограмма хватает на 4 порции. Вроде недорого. Но как вспомнишь, сколько стоит сейчас картошка – от 100 до 200 тенге за кг, то получается дороговато. Ладно, там еще мука, яйца, соль, лук, возможно, масло, плюс работа, плюс торговая наценка. Все равно накладно.

Попробовали сами дома налепить, точно вышло дешевле (в два раза!), к тому же вкуснее. Пельмени у них с мясом индейки по 3 тысячи тенге за килограмм. Эксперимент с «самопальными» домашними пельменями тоже не в пользу кондитерских. Вот вам и явный резерв экономии.

Мои коллеги, выросшие в ауле, качают головой, когда узнают, что на

бешбармак я покупаю готовые жайма. Это квадратики или прямоугольники готового высушенного теста. Мне просто жалко тратить драгоценное время на раскатку нескольких кругов теста. Проще купить готовое… Возможно, когда буду сидеть дома в четырех стенах, я попробую это тесто раскатать.

Однозначно отдаю предпочтение домашним маринадам и вареньям. То, что сварено и закатано дома, не идет ни в какое сравнение с магазинным. Разумеется, при условии, что ты «работал» с отборными продуктами – помидорами черри и корнишонами, а не 5-сантиметровыми в диаметре огурцами («они такие вкусные»). Знаем, пробовали.

В общем, вы поняли? Делаем упор на домашний труд на кухне, вспоминаем школьные или мамины уроки домоводства. Сегодня не зазорно делать такие закрутки и для знакомых. Со стороны знаю одну молодую женщину, которая берет заказы на домашние соленья. Делает она это с большим желанием, что тоже немаловажно.

На чем еще можно сэкономить? Давайте подумаем.

Большой резерв экономии – заранее запланированный поход на рынок или в торговый центр – кто куда привык ходить за продуктами. Самый эффективный вариант – идти туда с подготовленным списком того, что надо купить. Но до этого желательно сделать беглую ревизию холодильника, посмотреть, что у вас есть, каких продуктов точно не хватает, а что надо докупить. В торговой точке следует четко придерживаться этого списка. Конечно, возможны варианты, когда вдруг вы нарветесь на продукт, который давно искали, и столь же давно его не было в продаже.

Совет от людей бывалых: за продуктами надо идти отдохнувшим, с сытым желудком, в противном случае есть большая вероятность покупки лишнего. Всякий раз проверяйте срок годности и вес товара. Сначала оглянитесь, посмотрите, сколько стоят аналоги: у соседнего продавца на рынке или на соседней полке, от другой фирмы-производителя, и только потом делайте выбор.

Когда мои дети повзрослели, они признались, что страшно стеснялись, буквально готовы были провалиться сквозь землю, когда слышали, как я торгуюсь на рынке с продавцами. Ничего, пережили и это. Сегодня дочь сама научилась торговаться и на рынке, и даже на заграничном курорте, и перестала считать это зазорным. В конце концов, где живем?! В Азии! Для нас торговаться на рынке – это нормально и даже обязательно. Здесь издревле было заведено: если покупатель на рынке не торгуется, то это оскорбление для продавца. А разве мы хотим кого-то оскорбить? Конечно, нет. Я, например, желаю только сэкономить.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА