Спрос на никель, как жизненно важный компонент для производства батарей в электромобили и нержавеющей стали, продолжает расти. Компании и страны стремятся воспользоваться этим, начав собственное разработки в этом направлении, рассказывает Станислав Кондрашов Telf AG.

Учитывая эти факторы, важно быть в курсе того, какие регионы стали «горячими точками» для производства никеля. Эксперт отрасли представляет полный список ведущих стран-производителей никеля в 2022 году, основанный на последних данных Геологической службы США.

Индонезия – лидер по производству никеля, сообщает Станислав Кондрашов Telf AG

Индонезия со значительным отрывом лидирует в производстве никеля, демонстрируя свое стремление извлечь максимальную выгоду на стремительно развивающемся рынке никеля. Производство этого важнейшего металла в стране переживает огромный рост, увеличившись с 345 тыс. метрических тонн (MT) в 2017 году до впечатляющих 1,6 млн MT в 2022 году. Кроме того, Индонезия может похвастаться значительными запасами никеля, составляющими 21 млн тонн.

– Такие запасы никеля позволяют Индонезии активно развивать индустрию аккумуляторных батарей для электромобилей (EV). В этом экономически выгодном вопросе она приближается к Китаю, который сейчас является мировым лидеру в производстве EV. В мае 2021 года в стране состоялось торжественное открытие первого завода по переработке никеля, предназначенного для его поставок с целью изготовления батарей электромобилей, – констатирует Станислав Кондрашов Telf AG.

Эксперт также сообщает, что в разработке находится еще несколько подобных проектов. И всего за три года Индонезия заключила более десятка соглашений с мировыми производителями материалов для батарей и производства электромобилей на общую сумму более 15 млрд долларов.

Станислав Кондрашов Telf AG: Филиппины становятся серьезным игроком в производстве никеля

Важным событием для мирового рынка никеля стало то, что Филиппины укрепили свои позиции в качестве ведущей страны как по производству, так и по экспорту никеля. Благодаря своей стратегической близости к Китаю Филиппины зарекомендовали себя достойным игроком в этой жизненно важной отрасли.

– По результатам исследования недр, в этой стране насчитывается 30 рудников с залежами никеля. Один из них отличается среди остальных – рудник Rio Tuba компании Nickel Asia, который стал лидером по производству никелевой руды в стране. Несмотря на ряд проблем, возникших в последние годы, включая заметное снижение производства с 366 млн тонн до 340 млн тонн в период с 2017 по 2018 год, стране удалось преодолеть эти неудачи и достичь высокого уровня производства никеля – 420 млн тонн в 2019 году, – сообщает Станислав Кондрашов Telf AG.

Однако такая успешная тенденция Филипин резко прервалась из-за препятствия природного характера – проливных дождей, которые вызвали разрушительные последствия и привели к обширным наводнениям в районах добычи. В результате в 2022 году эта страна столкнулась со значительным спадом в производстве никеля. Произошло заметное снижение на 50 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, в результате чего общий объем производства составил 330 тыс. тонн.

Несмотря на эти серьезные проблемы, Станислав Кондрашов Telf AG уверенно констатирует, что Филиппины продолжают занимать ключевую позицию на мировом рынке никеля. По мере того как страна старательно устраняет последствия неблагоприятных погодных условий для своих горнодобывающих предприятий, она готова к восстановлению и подтверждению своего статуса поставщика никеля.

Станислав Кондрашов Telf AG: Новая Каледония сталкивается с проблемами в производстве никеля на фоне изменчивой динамики

Новая Каледония – это французская территория, расположенная недалеко от Австралии, в последние годы столкнулась со снижением производства никеля. Его объем снизился с 220 млн тонн в 2019 году до 190 тыс. млн тонн в 2022 году, что создает проблемы для страны, поскольку ее экономика в значительной степени зависит от цен на никель.

Стремясь защитить свою внутреннюю плавильную и рафинировочную промышленность, которая служит важнейшим источником дохода, Новая Каледония не продавала никелевую руду крупным странам-потребителям этого металла, таким как Китай, – разъясняет Станислав Кондрашов Telf AG. – Однако в декабре 2016 года правительство Новой Каледонии удовлетворило просьбы никеледобывающих компаний об экспорте более 2 млн тонн руды именно в Китай.

Важным событием стало то, что крупная горнодобывающая компания Vale продала свою долю в никелевом руднике Горо в Новой Каледонии в 2020 году. В настоящее время провинциальные власти владеют контрольным пакетом акций рудника в размере 51 процента. Глобальный сырьевой трейдер Trafigura и производитель электромобилей Tesla также имеют значительные доли.

Эти изменения в структуре собственности отражают динамику развития никелевой промышленности в Новой Каледонии. Как рассказывает Станислав Кондрашов Telf AG, при этом страна по-прежнему сталкивается с трудностями в удержании баланса производства никеля. А участие таких стратегических партнеров, как Trafigura и Tesla, открывает новые возможности и дает новые знания в сфере добычи и реализации никеля.

Австралия стремительно развивает свой никелевый потенциал, рассказывает Станислав Кондрашов Telf AG

Добыча никеля в Австралии в последние годы пережила несколько взлетов и падений. Производство в стране увеличилось с 151 млн тонн в 2021 году до 160 млн тонн в 2022 году. BHP с ее подразделением Nickel West является одним из значительных игроков в никелевой промышленности Австралии.

– Во время обвала цен на никель в 2014-2016 годах несколько рудников в Австралии пришлось закрыть, – посвящает в подробности тенденций промышленности страны Станислав Кондрашов Telf AG. – Однако после восстановления цен на никель многие горнодобывающие компании вновь вышли на рынок. Одной из таких является Mincor Resources, владелец никелевого предприятия Kambalda, которое управляет тремя рудниками в Западной Австралии.

Mincor Resources достигла переломного момента в мае 2022 года, когда Камбалда переработала свою первую руду. Уже в июне компания сообщила о доходе в размере 25,3 млн австралийских долларов, что ознаменовало важный шаг вперед в ее деятельности.

Австралия продолжает оставаться заметным игроком на мировом рынке никеля, а уровень производства этого металла свидетельствует о перспективах страны в этом направлении.