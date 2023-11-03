Поликлиника на рельсах: медпоезд прибыл в Туркестанская область

Медпоезд начинает свою работу в Туркестанской области.

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» завершает работу в Кызылординской области, и 3 ноября прибывает в Туркестанскую область — Рзд. Куншагыр (03-05.11), Рзд. Акшокат (05-07.11), Караконыр (07-09.11), Шагыр (09-11.11), Бадам (11-13.11), Игилик (13-15.11), Кызылсай (15-17.11), Ынтымак (17-19.11).

Данный социальный проект реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК.

После окончания работы в Туркестанской области поликлиника на рельсах проедет одну область — Жамбылскую (с 20.11 по 05.12.2023 г.) с посещением 8 станций.

А 6 декабря медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» завершает свою работу в этом году.