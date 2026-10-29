В Туркестане прошел международный марафон при поддержке Kaspi.kz

Международный марафон при поддержке инновационной компании Kaspi.kz прошел в Туркестане. На старт в день Республики вышли три тысячи участников из двадцати восьми стран мира. Для тех, кто бежит – «Turkistan Marathon 2026» это шанс проверить свои возможности. А для местного бизнеса – большие продажи в дни подготовки и забега, а также стимул для развития.

«Turkistan Marathon» уже стал традиционным спортивным событием. В этом году он проходит в пятый раз и третий год титульным спонсором выступает инновационная компания Kaspi.kz.

О том, почему Kaspi.kz поддерживает спортивные проекты в Алматы и Туркестане, рассказала исполнительный директор компании Маржан Ельшибаева: «Бег — это потрясающе! И мы у нас в Kaspi очень любим проект Алматы-марафон, Туркестан-марафон. Мы очень гордимся этими проектами».

Своими впечатлениями от организации марафона поделилась участница забега Эвридика Маджаро: «Kaspi везде и Kaspi, как организация, помогает всем и мне кажется это лучшее решение»!

Маршрут забега пролегал по самым красивым улицам и историческим местам Туркестана в направлении аэропорта и обратно. Традиционно в программу соревнований входит пять дистанций.

Это марафон – сорок две целых и две десятых километра, полумарафон – двадцать одна целая и одна десятая километра, бег на десять километров, скандинавская ходьба на десять километров и детский забег — три километра.

О том, что помогает сохранять темп и получать удовольствие от дистанции, рассказал участник марафона Сергей Семенов: «Хорошее настроение, хорошие люди точно помогают бежать быстрее и получать от этого удовольствие. Спасибо Kaspi, что помогает организовывать такие события, как в Алматы и Туркестане».

А участница Нигора Парпиева решила добавить в спортивный забег немного юмора и хорошего настроения: «Хотела поднять всем настроение, я рассчитывала, что все упадут со смеху и я первая прибегу, но не сработало».

Главная цель марафона – вдохновить людей на здоровый образ жизни. А также привлечь в исторические места Туркестана туристов и поддержать развитие малого и среднего бизнеса. Рестораторы говорят, что в дни подготовки и проведения марафона выручка выросла в несколько раз.

Как наплыв спортсменов и туристов отразился на работе заведений общепита, рассказал менеджер ресторана Нурдаулет Мекенбаев: «Сейчас поток посетителей не прекращается, количество посетителей у нас возросло в 4 раза! Угощаем кофе на основе тары и традиционными казахскими блюдами. Приезд большого количества людей — это же значительное влияние на бизнес, могу сказать, что марафон принес нашему заведению ощутимую пользу и прибыль»!

Повышенный спрос в дни марафона заметили и в торговле. О росте продаж рассказала парфюм-консультант Каусар Омар: «Могу сказать, что продажи нашего парфюма выросли в два раза. В город приехало много туристов и спортсменов. Скупили много свежего и, так сказать, спортивного аромата. Мне бы хотелось, чтобы таких марафонов было больше. Это такая поддержка для города и для нас, местного бизнеса».

Для участников забег в древнем Туркестане стал не только спортивным испытанием, но и источником ярких эмоций, новых достижений и веры в собственные силы.

Лицензия: № 1.1.722.131 от 13.07.2026 выдана АРРФР.