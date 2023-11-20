Шымкентский сервис-такси появится в Казахстане

Шымкентская IT-компания «TOLEM» разработала отечественный сервис-такси, передает OTYRAR.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сержан Акылбаев. Запуск программы планируется в декабре 2023 года. Генеральный директор сообщил, что первое время, для водителей такси приложение будет бесплатным, также будут разыгрываться разные конкурсы и акции.

«Одним из главных плюсов нашего сервиса-такси является, то, что он будет дешевле, чем Яндекс. Это отечественный продукт. Также в приложении будет использоваться самая точная карта 2Гис. Помимо этого, для удобства в будущем появится возможность оплачивать с баланса карты Толем или баланс виртуального счета мобильного приложения Толем», -говорит Сержан Акылбаев, генеральный директор IT компании Tolem.

Над разработкой сервиса, в течении года трудились лучшие казахстанские ай-ти специалисты при поддержке акимата города Шымкент. В рамках программы «Толем такси» планируется провести первый Курултай водителей такси, на котором поднимут наболевшие темы, обсудят проблематичные вопросы, также презентуют сервис-такси.

Сержан Акылбаев надеется на чувство патриотизма земляков, так как Толем это шымкентский продукт.

«Нужно понимать, что мы не имеем опыта в бизнесе такси. Первое время, наверное, будут какие-то недоработки, недочеты, просим отнестись к этому с пониманием, но в течении определенного времени, все это мы приведем в порядок», -говорит Сержан Акылбаев.

Ранее, шымкентские водители массово жаловались на высокие проценты зарубежного сервиса-такси и просили создать отечественны аналог, который будет выгоден и водителям, и пассажирам.

Компания Толем уже известна в южном мегаполисе благодаря карточкам для оплаты проезда в общественном транспорте, школьным картам по которым дети могут оплачивать горячее питание и проходить через турникеты и картам студента, которые могут служить как идентификационная карта.