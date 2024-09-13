13 миллионов тенге получил житель Шымкента за травму в общественном транспорте. В декабре прошлого года водитель маршрутного автобуса после высадки и посадки пассажиров резко тронулся, не закрыв заднюю дверь. Пострадавший обратился в страховую компанию. Подобных страховых случаев немало.

Поездка в автобусе обернулась для жителя Шымкента переломом стопы. Инцидент произошел на улице Рыскулова в декабре прошлого года. Водитель автобуса после высадки резко тронулся, не закрыв заднюю дверь. При падении ему зажало дверью левую ногу. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации со множественными переломами. Через полгода ему дали вторую группу инвалидности.

Мужчина обратился в страховую компанию, где была застрахована ответственность перевозчика перед пассажирами, с заявлением о наступлении страхового случая.

В компании ему выплатили максимальную по закону компенсацию — почти 13 миллионов тенге.

Подобный случай произошел и в Костанае. Пенсионерка получила травмы в общественном транспорте.

«Согласно действующему законодательству, обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности. С учетом всех обстоятельств дела, суд взыскал с ТОО моральный вред в пользу потерпевшей в размере 700 тысяч тенге» — говорит Ляззат Байгожина, пресс-секретарь Костанайского областного суда.

Водители торопятся, идут на обгон, чтобы собрать больше пассажиров, резко трогаются с места или тормозят. По словам правозащитников, в случае получения травмы в общественном транспорте с автобусной компании можно взыскать как материальный, так и моральный ущерб. Если пассажир получил легкие травмы можно взыскать до миллиона тенге, при получении инвалидности — от 9 до 18 миллионов, в случае если травмы оказались несовместимы с жизнью — 18,5 миллионов тенге.

«За каждое правонарушение, за любое, можно требовать взыскание компенсации материального вреда, на лекарства, на еще что-то. Телефон сломался, одежду порвали — всё это материальный вред, который можно отсудить и взыскать. А моральный — за нравственные и физические страдания, которые претерпевает человек как физическое тело», — говорит Сергей Уткин, юрист.

По словам юристов, подобные случаи, когда суд взыскивает с виновника большую компенсацию — редкость. Чаще всего это небольшая выплата в пределах ста тысяч тенге. При этом все пассажиры общественного транспорта защищены полисами обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.