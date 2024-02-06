Олжас Бектенов новый Премьер-министр РК

Президент Казахстана подписал указ о назначении нового Премьера РК.

Токаев объяснил выбор кандидатуры Олжаса Бектенова на пост премьер-министра:

«Согласно статье 44 пп 3 Конституции РК, на должность премьера предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича. Кандидатура предложена партией Amanat. Это опытный госслужащий, высокообразованный человек с хорошими организаторскими способностями, он трудолюбив. Поэтому я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач», — сказал президент.

Сам Олжас Бектенов уже прокомментировал свое назначение:

«Благодарю за поддержку моей кандидатуры. Глава государства в направлении эконом развития страны дал конкретные поручения, они будут выполняться. И необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Будут акцент делаться на отрасли как промышленность, нефть и другие важные отрасли.

Также будем принимать меры для стимулирования отечественного производства. Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк контрактов. наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать по водным ресурсам, энергосбережению, транспортно-логистической сети.

Расширять возможности использования ИИ и новых технологий. Меры для обеспечения верховенства закона и другие вопросы волнующие населения будут всегда во внимании правительства. Правительство будет работать во благо нашей страны»,- сказал Олжас Бектенов, Премьер-министр РК.

Напомним, ранее он возглавлял Администрацию Президента РК.