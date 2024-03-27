200 литров дизеля в бочках: громкий хлопок перепугал жителей Шымкента

Помещение в жилом массиве Карабастау этим утром охватил сильный огонь.

На месте происшествия до сих пор ощущается острый запах гари. Дышать здесь становится сложно. Помимо неприятного запаха, на земле образовалась огромная лужа, в ней судя по всему — дизельное топливо.

Возгорание произошло в одном из жилых домов по улице Бойыт ата. Погорелец Даурен Айткулов рассказывает, что на территории дома находится гараж, внутри которого было 6 бочек с дизтопливом. Ущерб владельцу помещения еще предстоит оценить.

Даурен Айткулов, погорелец:

«Утром братишка в канистру переливал солярку. И видимо была какая-то искра, сразу произошел пожар, сами не понимаем, из-за чего произошел пожар. Он сразу прибежал домой. Вызвали пожарных, они приехали через 10-15 минут и потушили. Даже предположить не может из-за чего произошло возгорание. Все было неожиданно. У меня своя логистическая компания. Здесь в гараже хранилось дизтопливо, мы его переливаем в канистру, а после заправляем свои грузовики».

Соседи говорят, что этим утром их напугал громкий хлопок. На улице полыхал сильный пожар и стоял густой чёрный дым. Некоторые бросились помогать тушить возгорание. Возле дома, где произошел пожар, много спецмаших, похожих на бензовозы, но люди утверждают: такое соседство их нисколько не пугает.

«Мы же каждый день пользуемся этим дизелем. Нам нечего боятся. Как начался пожар я не видел, был на работе. Приехал домой только тогда, когда уже пожарные тушили огонь»,- рассказал один из соседей.

На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось примерно 40 минут: были мобилизованы 23 человека и 4 единицы техники. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.

Дуйсенбек Курасбек, начальник караула пожарной части г. Шымкента:

«27 марта в 9:16 утра во дворе жилого дома произошло возгорание помещения, размер которого составляет 16 квадратных метров. Внутри находилось 6 бочек с дизелем, общий объем которого составляет 200 литров. В результате профессиональных действий сотрудников ДЧС, пожар был локализован в 9:34 и полностью потушен в 10:02».

Причину возгорания, выяснит экспертиза. Владельцы помещения, в свою очередь, заявили о намерении снести его.