В Шымкенте с начала 2026 года по решению суда к общественным работам привлекли 71 человека. Из них 65 уже полностью выполнили назначенные работы, ещё шестеро продолжают их выполнять. Этот вид взыскания действует в Казахстане с 1 сентября 2025 года. Возникает вопрос: может ли обязательный общественно полезный труд наказывать и предотвращать новые проступки?

Общественные работы — это бесплатный труд в общественных местах. Их назначает суд в установленных законом случаях. Продолжительность составляет от 10 до 100 часов в зависимости от нарушения. Работающие и учащиеся исполняют взыскание в свободное от работы или учёбы время. Таким образом, человек несёт ответственность, продолжая работать или учиться.

В отличие от штрафа, который выражается в денежном взыскании, общественные работы требуют личного участия и времени. Последствием проступка становится конкретная обязанность. В этом заключается воспитательный потенциал меры: исполнение судебного решения связано с трудом, который приносит пользу обществу.

Однако сам факт назначения общественных работ ещё не означает, что их профилактическая цель достигнута. Важно, чтобы назначенные часы действительно были отработаны, а исполнение решения находилось под надлежащим контролем. Без этого мера рискует остаться формальностью. Поэтому данные о завершённых работах не менее значимы, чем сведения о числе привлечённых граждан.

По данным сообщения, 65 из 71 человека в Шымкенте завершили выполнение назначенных работ. Это показывает, что судебные решения в отношении большинства участников исполнены. Вместе с тем шесть человек ещё продолжают работу, поэтому делать окончательные выводы об исполнении всех назначенных взысканий преждевременно.

Есть и другой принципиальный вопрос — насколько общественные работы помогают предотвращать повторные нарушения. Для ответа недостаточно знать только число назначенных и исполненных взысканий. Необходимы сведения о том, совершали ли привлечённые лица новые правонарушения, какие виды нарушений чаще приводят к такой мере и как организовано её исполнение. Таких данных в опубликованной информации нет, а значит, утверждать, что общественные работы уже снизили уровень правонарушений в городе, было бы необоснованно.

Редакция считает, что общественные работы сочетают ответственность и общественную пользу. При этом эффективность меры следует оценивать не по количеству назначенных часов и не по числу судебных решений, а по фактическому исполнению взысканий и последующему поведению нарушителей. Открытая статистика по этим показателям позволила бы обществу объективнее судить о результатах нового механизма.

Важно соблюдать соразмерность наказания и понятные условия исполнения. Человек должен знать, какие работы ему предстоят, сколько времени они займут и как будет подтверждено выполнение решения суда. Прозрачность процедуры важна как для самого нарушителя, так и для доверия граждан к административной системе.

Принцип «Закон и порядок» предполагает не только неизбежность ответственности, но и предупреждение новых нарушений. Общественные работы могут стать действенным инструментом этой политики, если их применение будет последовательным, исполнение — контролируемым, а результаты — доступными для оценки. Опыт Шымкента уже даёт первые цифры. Следующий шаг — понять, насколько эта мера меняет поведение людей, а не только статистику исполнения судебных решений.