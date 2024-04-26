31-летний скутерист погиб, врезавшись в ограждение в Шымкенте

В Шымкенте скутер врезался в ограждение, погиб 31-летний водитель.

ДТП, в котором погиб курьер, произошло 26 апреля около 4:30 утра. Об этом сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов».

По улице Желтоксан водитель скутера не справился с управлением и транспортное средство въехало в железное ограждение частного жилого дома.

В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.