Новости на английском языке стартовали на ТК OTYRAR

21 июня в телевизионной сетке Отырар возобновились новости на английском языке.

Решение о возрождении английской редакции было принято новым руководителем медиа-холдинга «ТК Отырар» Жанной Утебаевой. Она считает, что англоязычные новости-это прогрессивно и являются полезным информационным контентом.

«Английский язык-это мировой язык общения. Мы идем в ногу со временем. Сейчас в наш регион приезжают много туристов из дальнего зарубежья и среди них есть официальные лица, а также инвесторы. Все они, бесспорно, смотрят новости. Нельзя не согласиться с тем, что это престиж и многое говорит о нашем обществе. «Otyrar News»-отличный проект, который способствует продвижению нашего медиа-холдинга и региона в целом»,-говорит Жанна Утебаева, директор медиа-холдинга ТК Отырар.

Жанна Утебаева отметила, что в создании новостей принимают участие молодые и грамотные специалисты. Ведущими стали журналисты Тина Құдайберген и Еңлік Утебаева. По словам ведущих, это работа не из легких, но определенно, стоящая своих усилий.

«Мы охватываем не только новости региона и Казахстана, но и мировые события. Мы подводим итоги недели и делаем аналитические рубрики. Это очень скрупулезная и сложная работа, но у нас отличная команда, и мы выкладываемся на 200%»,-говорит редактор и ведущая «Otyrar News» Тина Құдайберген.

Отметим, что первый выпуск «Otyrar News» вышел в эфир два года назад. После первого сезона проект был отложен на неопределенный срок. После затяжного отпуска «Otyrar News» вернулись в новом формате и силами.