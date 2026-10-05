Английский открывает двери к новым возможностям — в учёбе, карьере, путешествиях и бизнесе 

Study Inn — международный образовательный центр в Шымкенте, который уже более 15 лет помогает детям и взрослым уверенно говорить на английском и достигать своих целей.

Здесь обучаются дети, подростки и взрослые, а для компаний и организаций разработанны корпоративные программы английского языка с учётом профессиональных задач сотрудников.

Подготовка к международным Cambridge English экзаменам, Speaking Clubs с носителями языка, современные программы и сильная команда преподавателей — всё для того, чтобы английский стал реальным инструментом для вашего будущего.

Study Inn — больше, чем английский. Это уверенность, развитие и новые возможности.

Шымкент, ул. Гани Иляева, 23А, 2 этаж

+7 705 137 03 53

@studyinn_shymkent.