Телеканал OTYRAR отмечен номинацией «Телеинста года»

28 июня в Казахстане отметили День работников средств массовой информации. Для нашей команды это не просто профессиональный праздник, а признание многолетнего труда.

OTYRAR получил звание “Телеинста года” — за активную работу в социальных сетях. Мы не просто в эфире — мы рядом с вами, в каждом смартфоне. Уже более 30 лет OTYRAR — главный новостной телеканал Шымкента. Мы первыми проторили путь к конвергентной журналистике и адаптировались к эпохе сторис и рилсов. Отдельное признание — награда министра культуры и информации Аиды Балаевой, вручённая нашему оператору Ильдару Жунусханову.

Жанна Утебаева, директор медиахолдинга: «Это было, действительно, очень неожиданно и радостно. Потом проанализировала, посидела, там же за столом, а почему бы и нет? Мы в этом году хорошо поднялись, мы, как прорыв года, именно в Телеграме, в Инстаграме мы поднялись с 262 тысяч подписчиков, с прошлого года, до 310 тысяч сейчас. Мы буквально всё охватываем, все что происходит в Шымкенте. И ночью наш «Экстренный вызов» неустанно делает свою работу. Все причастны, весь коллектив Отырара, то есть заслуга общая!»

Мы любим своё дело. И в такой день особенно важно чувствовать поддержку зрителей. Каждый пост в Instagram — результат слаженной командной работы. Спасибо, что вы с нами — и в эфире, и на сайте, и в ленте. Ваша поддержка — наша главная награда.

Айшабиби Кошеман