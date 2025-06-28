Место работы – OTYRAR

Накануне нашего профессионального праздника РАБАТ предложил каждому из коллег по медиахолдингу, в который входят две газеты, телеканал и сайт OTYRAR вспомнить и вкратце написать прикольную историю из своей профессиональной практики.

Очень надеемся, что эти истории будут интересны и нашим читателям, и зрителям.

История совсем недавних дней…

Идет второй день спартакиады, посвященной Дню работников СМИ. Наша команда играет в футбол с командой Ernur на стадионе «Аламан».

Несколько боксов подряд расположены для игр в мини-футбол. Ну вот, в четвертом боксе играют наши, соответственно, мы стоим как болельщики OTYRAR, совсем в углу, насколько там возможно находиться посторонним. Поскольку в этих крытых помещениях для зрителей и зевак места не предусмотрены.

Игра началась относительно недавно. Стою, осматриваюсь по сторонам, все в диковинку – впервые здесь. Соседние боксы с полями просматриваются через зеленую сетку, там тоже играют другие команды. Шум, крики, звуки ударов от мячей, перелетающих в ворота, и ударяющихся о металлическую конструкцию.

И тут один из таких мячей с нашего поля прилетает ко мне. Мяч бьет прямо в ногу, чуть выше колена. Господи, как было больно!.. Но виду не подала. Ребята вокруг засуетились, насильно посоветовали сесть в угол и не подниматься, чтобы ненароком шальной мяч снова не отметил по мягкому месту.

Игра закончилась. Перешли в следующий бокс. Предстояла игра со сборной из Туркестанской области.

Наши ребята носились как угорелые – любо-дорого смотреть. Но вдруг команда соперников отказывается играть, высказывая какую-то нелепую претензию. Оказывается, туркестанские футболисты, увидев наших сильных игроков, просто выдумали неочевидную причину, чтобы остановить игру.

Как же смешно они выглядят, эти вроде бы сильные мужчины, когда становятся бессильными. Нужно уметь проигрывать с достоинством. Но на самом деле, не всем это дано.

В итоге наши ребята отыграли три игры. Кто молодец? OTYRAR – молодец!

В понедельник на работе я узнаю, что мяч-то, мой родимый, прилетел с другой стороны футбольного поля именно ко мне от собственного коллеги. Как приятно, что среди нескольких десятков лиц коллеги узнают друг друга и посылают «знаки внимания»!

Жанна УТЕБАЕВА, директор медиахолдинга OTYRAR

Десант отправлен!

– Здравствуйте! Вы вообще чем там занимаетесь все?! Вы соображаете, что мы больше не можем так жить? У нас весь подвал в мусоре!!! – раздражение женщины, говорившей на том конце провода, набирало обороты.

Улучив момент, когда она набрала воздуха, чтобы что-то снова прокричать в трубку, вставляю:

– Извините, а Вы куда позвонили? – надеясь, что женщина все же набирала номер как минимум районного акимата.

– Вам я звоню, вам, журналистам, в газету!

– Простите, а кто заполнил подвал мусором?

– Мы, жители!

– А что должны сделать журналисты?

– Для начала оторвать свои задницы, прийти и почистить наш подвал!

Понимая, что объяснять что-либо просто бесполезно, решила не вступать в полемику и сказала:

– Принято, десант отправили, – и положила трубку.

Саида ТУРСУМЕТОВА

Остается Испания…

– Привет! Тебе спецзадание: взять интервью у Ермека Турсунова. Он как раз у вас там кино снимает, а сегодня в офисе НТК интервью дает. Так что созвонись с ним и напиши развернутое интервью, – сказала координатор региональной сети журналистов и скинула номер именитого режиссера.

– Ермек Каримжанович, добрый день. Вас беспокоит журналист издания. Могу ли я с Вами встретиться после записи на НТК?

– Да, конечно. Отвечу на все ваши вопросы в районе 12 часов дня.

«Прилетаю» к офису НТК. Попутно пересматриваю все интервью, имевшиеся в свободном доступе. Накидываю список вопросов. Часа времени для подготовки, конечно, маловато, но все же…

12:00. Звонит телефон. На экране высвечивается: Ермек Турсунов, режиссер.

– А вы где? Я как раз вышел из НТК.

– Как вышли? Я в фойе сижу. Никак не могла Вас пропустить…

– Погодите, сейчас обратно зайду. Вот я. Это вы в светлом платье?

– Нет, я в брючном костюме…

– Но здесь нет девушки в брючном костюме. Давайте так. Я прямо возле колонны стою. В центре фойе.

И тут я понимаю, что он в каком-то другом офисе НТК. Задаю вопрос, заранее понимая, как по-идиотски выгляжу:

– А Вы в каком городе сейчас?

– В Алматы, а вы?

– В Шымкенте… Простите, пожалуйста, за это, даже не знаю, как назвать…

– Не переживайте! Как-нибудь встретимся, и я дам вам интервью.

Так что, если получится, однажды запишу-таки интервью, тем более что теперь я к нему готова гораздо лучше))) Главное – город не перепутать.

Говорят, теперь Ермека Турсунова можно застать только в Испании, где он живет с семьей.

Ну Испания, так Испания…

Саида ТУРСУМЕТОВА

Артист

На пике популярности к нам в Шымкент приехал мистер Кредо (Mr. Credo).

Его мегапопулярные в то время шлягеры – «Чудная долина» (практически звучала из каждой машины), «Клен», «Сегодня в белом танце кружимся», «Мама Азия» – до сих пор в чатах радиостанций.

Пригласив его в студию «Отырара», мы все ждали, что сейчас на лимузине приедет брутальный арабский певец в черных очках и аравийской куфии с четками в руках.

Оказалось, что это был только его сценический образ.

На самом деле Александр Махонин – российский певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер. С необычайным чувством юмора и кругозором. А в студии он чувствует себя как рыба в воде.

Он произвел самое сильное впечатление: к нам пришел настоящий артист! Такой стильный мужчина: уложенные волосы, тонкий парфюм, идеально выглаженный костюм и начищенные туфли… И ни капли снобизма.

Весь женский коллектив оценил такой контраст.

Мы пригласили его в студию. Удивительно, что простой парень из глубинки России выбрал имидж восточного паши.

Навсегда запомнились тонкий изысканный парфюм, безукоризненная уложенная прическа, дорогой костюм и идеально начищенные туфли…

Галина ТРОЦАН

Еще одна история. На день журналиста мы поехали отдыхать всем коллективом. У нас раньше была традиция отмечать дни рождения каждого сотрудника.

И наш первый директор Валентина Куприяновна Куликова решила, поскольку в мае много сотрудников-именинников, надо собрать их всех вместе и поздравить.

Каково было наше удивление, когда выяснилось, что в коллективе, состоящем из 50 человек, около 20 человек родились в мае! Мы были приятно удивлены. Особенно, когда нам вручили подарки. Было весело, классно!

Галина ТРОЦАН

В медиапространство я попала еще в 11 лет – так и не смогла уйти. Все началось с детской программы «ЧБР» («Час без родителей»), позже я перешла в молодежную редакцию и с каждым этапом убеждалась, насколько мне все это интересно.

Попасть в новостную редакцию было моей мечтой. И она сбылась. Именно здесь я по-настоящему ощутила, что значит быть в центре событий: отслеживать каждый свежий комментарий, подбирать героев для материала, вникать в любую тему – вне зависимости от сложности и специфики.

Журналист – непредсказуемая профессия. Каждый день ты оказываешься в новой теме, в новой локации, с новыми людьми. Сегодня ты – в театре, завтра – на сносе незаконной постройки, а послезавтра – в пресс-туре. Разбираешься, как устроена газотранспортная система.

Каждый день – это новое погружение. Каждый сюжет – это выход из зоны комфорта. Именно за это я люблю то, чем занимаюсь.

Для меня Владимир Познер – это не просто мэтр журналистики, это человек, чьи слова остаются с тобой надолго. Однажды я наткнулась на его выражение в одном из интервью: «Журналист – это вечный студент. Как только ты перестал учиться – ты умер как профессионал». С этими словами я не могу не согласиться. Потому что в нашей профессии нет точки, где можно остановиться. Всегда нужно быть в движении: думать, чувствовать, задавать вопросы и искать ответы. И пока у меня есть это внутреннее стремление – я здесь. И уходить не собираюсь.

Когда я только пришла работать на ТВ в более зрелом возрасте, мне дали вести одну из рубрик – «Прогноз погоды».

Казалось бы, ничего сложного: текст готов, настроение есть, образ более чем подходящий. Сижу в гримерке, готовлюсь… До съемки остается буквально минут пять, собираюсь выходить и вдруг понимаю: дверь захлопнулась, и выйти я не могу. Просто в ловушке.

Минут десять точно не могла выбраться. Однако панике не поддалась. В голову пришла спонтанная мысль: снять рубрику на телефон и сказать в кадр: «Телеканал OTYRAR всегда найдет выход из любой ситуации!»

Но, увы, идею реализовать не удалось: коллеги вовремя подоспели. Они спасли не только меня, но и съемку.

Так я поняла: OTYRAR – это не просто команда единомышленников, а настоящие профессионалы, которые всегда со всем справятся и все успеют.

Ангелина ВОЛКОВА

Я счастливый человек!

Я проработала в медиахолдинге около 22 лет. Из них 17 лет занимала должность инспектора отдела кадров.

Какие только люди не прошли через меня за это время, и сегодня многие из них стали известными журналистами Казахстана.

Последние пять лет я возглавляю отдел подписки и реализации газет. Эти годы подарили мне бесценный опыт и встречи с удивительными людьми.

Особое восхищение и признательность я хочу выразить коллективам редакций газет «РАБАТ» и «Оңтүстік Рабат». Каждый день в редакцию приходят читатели, чтобы поделиться своими мыслями, проблемами и предложениями. Это люди, которым по-настоящему небезразлично, что происходит вокруг. И особенно приятно осознавать, сколько благодарных читателей у наших изданий!

Наши читатели – особенные, неординарные и интеллектуальные личности. Я горжусь тем, что работаю рядом с теми, кто создает такие газеты: это Фарида Анасовна Шарафутдинова, Гульжан Жумашевна Кочерова, которые вдохновляют и поддерживают читателей словом.

Уже стало доброй традицией проводить 9 октября День подписчика. Нас искренне радует, когда из года в год к нам приходят одни и те же лица – преданные, искренние, родные! Возраст многих наших подписчиков давно перевалил за 90 лет, и это вызывает огромное уважение.

Хочу поблагодарить также организации Шымкента, которые на протяжении многих лет выписывают наши газеты для своих коллективов и поддерживают нас!

Считаю себя по-настоящему счастливым человеком, потому что каждый день мне пишут и говорят не менее десяти раз искренние слова признательности и благодарности за проделанную работу. Ради таких моментов действительно хочется приходить на работу каждый день и работать лучше и качественнее.

Шахида САВДАШЕВА

Любовь к профессии – в крови

Были в моей жизни моменты, когда можно было остановиться. Отложить камеру, сказать «потом» и пожалеть себя. Но журналист – это не работа по графику, это внутренняя природа.

Когда в Арыси прогремели взрывы, я был с переломом ноги. На костылях, но с микрофоном мы все же поехали на съемку. Тогда там был премьер-министр, сотни испуганных людей, хаос, тревога… А нам нужно было дать людям информацию, объяснить, что происходит, что делать, куда идти? Мы снимали, рассказывали, поддерживали. Потому что в такие моменты журналист – это не просто свидетель события. Это мост между властью и народом, между паникой и спокойствием, между слухами и правдой.

Если я поехал туда с больной ногой, значит, любовь к профессии у меня не в трудовой книжке, а в крови…

Шуддин САИДОВ

Пришла на лето, а осталась навсегда

Имея за плечами красный диплом и 15 лет педагогического стажа, я пришла на «Отырар» почти 30 лет назад только из любопытства, лишь на лето, а осталась навсегда!

Это все равно, как попасть из реального и скучного мира в сказочный! Замечательный коллектив во главе с удивительной женщиной Валентиной Куприяновной, которая сразу же покорила меня своей харизмой. Общение с интересными людьми. Каждый день идешь на работу, как на праздник. Очень рада, что судьба преподнесла мне такой подарок!

Марина ШЕК

Самая интересная профессия в мире

Работа журналиста, пожалуй, самая интересная в мире.

За десять лет работы я побывала в операционной, где хирурги выполняют сложнейшую операцию на открытом сердце, а уже через несколько часов – в исправительном учреждении, беседуя с особо опасными преступниками. Присутствовала при изготовлении крупнейших трансформаторов в Центральной Азии, сопровождала полицейских во время рейдов, даже взлетала в небо вместе с пилотами спасательной операции… И все это, не меняя профессии!

Анастасия НОВИКОВА

Охотники за справедливостью

Я пришла на «Отырар» и безумно полюбила это место. Здесь прекрасно все: атмосфера, люди, работа, которая вдохновляет и наполняет смыслом.

Журналистика – поистине интересная и живая, где не бывает однообразных дней. Особенно ценно – быть рядом с живыми историями, делиться ими с читателями и зрителями, видеть, как слово может тронуть, вдохновить, изменить взгляд на что-то.

Расследования в интересных историях – это, без преувеличения, одна из самых важных и захватывающих сторон моей работы. Когда ты погружаешься в детали, ищешь факты, задаешь неудобные вопросы и шаг за шагом приближаешься к истине – в этом есть особая сила. Добиться справедливого ответа, донести его до зрителя, дать возможность людям увидеть правду – вот что действительно имеет значение.

Ангелина ПОДЛИПАЕВА