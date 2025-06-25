Мустафа, Муса и Хадия: в Шымкенте родилась невероятная тройня

24-летняя Феруза Рахимова впервые стала мамой и сразу — тройни! В роддом она поступила 20 апреля. На 31-ой неделе беременности у неё родились трое малышей.

Имена новорождённым — Мустафа, Муса и Хадия выбрал отец. Сейчас Феруза с нежностью прижимает детей к себе и радуется каждому мгновению. Спустя 64 дня мама с малышами покинула роддом и вернулась домой.

Феруза Рахимова, мама тройняшек: «О том, что будет тройня, я узнала уже на первом УЗИ. Конечно, сначала была шокирована — не ожидала, но потом очень обрадовалась. Муж, родные и близкие были безмерно счастливы, когда услышали эту новость. Впервые взять на руки своего ребёнка, да еще и сразу 3-их, это непередаваемо. Я очень счастлива».

Малыши появились на свет раньше срока. По словам врачей, ради сохранения жизни матери и детей было принято решение о срочной операции. Она прошла успешно.

Гульнар Жумадиллаева, заведующая отделением, окушер-гинеколог: «Это была первая беременность, срок — 31 неделя. Женщина поступила к нам с преждевременным излитием околоплодных вод и находилась под наблюдением в отделении патологии беременности. Во время вечернего дежурства у неё начались схватки. С учётом того, что это тройня, а первый плод находился в тазовом предлежании, в целях сохранения жизни и здоровья матери и детей было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения. Операция прошла успешно».

Вес новорожденных отличался: один малыш родился с весом 1 килограмм 450 граммов, второй — 1 килограмм 350 граммов, третий — 1 килограмм 410 граммов. Сразу после родов, всех троих поместили в реанимацию. Под круглосуточным наблюдением врачей, при тщательном уходе, малыши начали набирать вес. Их кормили грудным молоком и специальными смесями, необходимыми для укрепления и роста.

Гульжан Хангелдиева, врач: «В первые дни малыши находились в реанимации на ИВЛ. Их состояние было крайне тяжёлым. После стабилизации они были переведены в отделение интенсивного ухода за новорождёнными, затем в патологию новорождённых. Там проходили обследование, лечение и уход. Сейчас состояние детей и мамы оценивается как удовлетворительное. Их выписывают домой».

Мустафа, Муса, Хадия и их мама покинули роддом под аплодисменты врачей. Родные встретили их с объятиями, тёплыми словами и, по доброй традиции — с шашу.

Отметим, эта тройня стала уже третьей по счёту, рождённой в Шымкенте в этом году. Всего с начала года в городе на свет появилось 12 648 малышей, среди которых — 149 пар близнецов.