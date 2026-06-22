Шымкент вошёл в число лидеров по рождаемости и тройням в Казахстане

За первые четыре месяца 2026 года в Казахстане зарегистрировано почти 2 тысячи случаев рождения двоен и 54 случая рождения тройни. Четверняшек за указанный период не зафиксировано.

Лидером по числу двоен стала Туркестанская область — 263 случая. Далее следуют город Алматы (245) и Алматинская область (175).

По количеству тройняшек первое место разделили Туркестанская область, Атырауская область и город Шымкент — в каждом из регионов зарегистрировано по три тройни, что составляет по девять новорождённых детей.

Всего в январе–апреле 2026 года в стране родилось 99,4 тысячи детей.

Наиболее высокие показатели рождаемости отмечены в Туркестанской области (19,75 на 1000 населения), Шымкенте (19,39) и Мангистауской области (19,28).