В Туркестанской области родилась первая в этом году тройня

В областном перинатальном центре №2 Туркестанской области родилась первая в этом году тройня. Девочки появились на свет на 32-й неделе беременности. Вес новорожденных составил 1775, 1990 и 1850 граммов.

Мамой малышек стала 38-летняя жительница села Карамурт Сайрамского района Турсунай Оринбаева. В семье уже воспитываются трое детей — две дочери и сын.

По медицинским показаниям врачи провели кесарево сечение, благодаря чему девочки благополучно появились на свет. Тройняшек назвали Сафия, Садия и Самия.

После рождения новорожденные 22 дня находились под наблюдением врачей в отделении реанимации новорожденных, а также в отделении патологии и выхаживания недоношенных детей. После стабилизации состояния малышек выписали домой. К моменту выписки их вес составил 2018, 2010 и 2008 кг.

По данным, в 2024 году в областном перинатальном центре №2 родились три тройни. С начала 2026 года в центре появились на свет 1810 детей, среди которых 35 двойняшек и первая в этом году тройня.