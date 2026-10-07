Тройня родилась в перинатальном центре Туркестанской области

В областном перинатальном центре №1 Туркестанской области родилась тройня. Малыши появились на свет преждевременно — на 33-й неделе беременности.

Мама тройняшек Динара Маметова находилась под наблюдением специалистов центра. После рождения детям потребовались интенсивная терапия и специальный уход. Благодаря проведённому лечению состояние новорождённых стабилизировалось, они начали набирать вес и были выписаны домой.

Первым родился Ошакбай Султан Габитулы. При рождении он весил 2145 граммов. У малыша диагностировали недоношенность и респираторный дистресс-синдром. После 13 дней лечения его выписали в удовлетворительном состоянии с весом 2155 граммов.

Вес Ошакбая Омара при рождении составлял 2240 граммов, при выписке — 2260 граммов. Его состояние специалисты оценили как стабильное.

Третий малыш, Ошакбай Осман, родился с весом 2030 граммов. К моменту выписки он набрал до 2050 граммов. Врачи отметили положительную динамику.

Руководитель центра Салтанат Усадуллаевна отметила, что рождение тройни на 33-й неделе потребовало особого внимания со стороны неонатологов и специалистов реанимационного отделения.

«Рождение тройни — большая ответственность для нашего центра. Особенно важно было стабилизировать состояние малышей, появившихся на свет раньше срока. Сейчас дети хорошо набирают вес», — отметила руководитель учреждения.

После выписки развитие малышей будут контролировать участковые педиатры и специалисты организации первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.