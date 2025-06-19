От теории к практике: как в Туркестане готовят будущих специалистов

2025 год объявлен годом рабочих профессий. Особую роль играют учебные заведения, такие как Туркестанский многопрофильно-технический колледж. Здесь молодежь получает качественное образование по востребованным специальностям, сочетая теорию с практикой.

Поддержка студентов, бесплатное обучение, питание и стипендии создают все условия для подготовки профессионалов, которые в будущем внесут вклад в развитие экономики страны.

Болат Бакдаурен, студент третьего курса, осваивает профессию по направлению «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство». Сегодня на занятии по производственному обучению он вместе с одногруппниками готовит хлеб, баурсаки и другие мучные изделия. Эти практические занятия дают возможность студентам оттачивать свои навыки, превращая теорию в реальные умения.

«У нас есть много навыков приготовления разных блюд. Мне очень нравится готовить, это меня увлекает. После того как я получу диплом, планирую открыть свое собственное дело и связать свою жизнь с поварским искусством», — говорит студент 3 курса Болат Бакдаурен.

Туркестанский многопрофильно-технический колледж реализует подготовку специалистов по восьми востребованным направлениям: «Механизация сельского хозяйства», «Сварочное дело», «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство», «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Вычислительная техника и информационные сети», «Швейное производство и моделирование одежды», «Туризм» и «Организация питания».

Главная цель колледжа — подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда. Учебный процесс строится на гармоничном сочетании теории и практики, при этом значительное внимание уделяется именно практическим занятиям на производстве.

Жанат Бозаева, заместитель директора ГККП «Туркестанский многопрофильно-технический колледж»: «Здесь у нас на уроках производственного обучения они получают навыки практические и дальше развивают их на производстве. Конечно, есть руководители практик, которые контролируют этот процесс. Базы практик позволяют сделать так, чтобы руководители присматривались к студентам, узнают наших студентов и на выпуске, приходят к нам и говорят — этого хочу к себе взять».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год — годом рабочих профессий. Он подчеркнул, что реформа системы технического и профессионального образования станет важной частью в повышении престижа рабочих специальностей. Особое внимание уделяется развитию ценностей трудолюбия и профессионализма.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда».

Сегодня в колледже обучается 537 студентов, в том числе 8 студентов с особыми образовательными потребностями. Все они получают образование бесплатно. Также колледж обеспечивает бесплатное питание и стипендию. Это создает комфортные условия для развития будущих специалистов и их уверенного старта в профессиональной жизни.