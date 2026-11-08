В Шымкенте за десять месяцев трудоустроили более 11 тысяч человек на постоянную работу

В Шымкенте за десять месяцев 2026 года мерами содействия занятости охватили 31 111 человек. При годовом плане в 31 398 участников показатель выполнения составил 99,1%.

По информации городских властей, в рамках государственных программ планировалось охватить мерами занятости 21 952 человека. Фактически участие приняли 22 687 жителей, что превышает запланированный показатель.

Более пяти тысяч жителей прошли профессиональное обучение

Одним из основных направлений стала подготовка специалистов с учётом потребностей работодателей. Всего на профессиональное обучение направили 5 143 человека.

Из них:

450 человек обучались в образовательных организациях;

160 человек проходили подготовку непосредственно на рабочих местах;

128 человек участвовали в программе признания профессиональных квалификаций и ваучерного обучения;

4 405 человек прошли онлайн-обучение через портал Enbek.kz.

В Шымкенте поддержали почти 2,8 тысячи начинающих предпринимателей

В рамках мер по развитию предпринимательства поддержку получили 2 782 человека. Из них 2 679 жителей прошли обучение основам бизнеса по проекту «Бастау Бизнес». Кроме того, 103 представителям социально уязвимых категорий населения предоставили безвозвратные государственные гранты на открытие и развитие собственного дела. Размер поддержки составил до 400 месячных расчётных показателей (МРП).

При этом в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана предоставление государственных безвозвратных грантов прекращено.

Более 3,6 тысячи человек трудоустроили на субсидируемые рабочие места

По программам субсидируемой занятости работой обеспечили 3 605 жителей Шымкента. В частности, 1 659 человек стали участниками программы «Молодёжная практика», 102 человека трудоустроились на социальные рабочие места, ещё 1 538 жителей привлекли к оплачиваемым общественным работам. В рамках проекта «Серебряный возраст» работу получили 306 человек. Кроме того, 11 156 жителей Шымкента трудоустроили на постоянные рабочие места.

На Enbek.kz доступно более четырёх тысяч вакансий в Шымкенте

По данным городских властей, на электронной бирже труда Enbek.kz размещено более четырёх тысяч актуальных вакансий по Шымкенту.

Жители могут ознакомиться с предложениями работодателей на сайте или через мобильное приложение платформы, выбрать подходящую вакансию и подать заявку на трудоустройство.

В городе создают новые рабочие места

Дополнительно в рамках реализуемых концепций, планов развития и частных инициатив работой обеспечили 8 424 человека. Из них 1 505 рабочих мест создали в рамках государственных и отраслевых концепций развития, ещё 6 919 жителей трудоустроились благодаря частным инициативам.

Таким образом, за десять месяцев 2026 года Шымкент практически выполнил годовой план по охвату населения мерами содействия занятости. Основными направлениями работы остаются трудоустройство граждан, профессиональное обучение, поддержка предпринимательства и создание новых рабочих мест.